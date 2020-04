Tar Sardegna: i distributori automatici h24 restano aperti

vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00». Non solo, l'attività può «sostanzialmente ricondursi alla categoria della rivendita di generi alimentari, seppur con modalità in automatico, che, come si detto, è stata espressamente fatta salva dal DPCM 11 marzo 2020». Per il Tar sono «sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata misura d'urgenza». Istanza cautelare accolta. Fissata il 6 maggio la trattazione collegiale la camera di consiglio.



La nuova ordinanza

Intanto il 12 aprile nuova ordinanza del comune di Cagliari (la numero 24) con cui si stabilisce che «i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.) dovranno osservare gli stessi orari delle rivendite di generi alimentari e i loro gestori dovranno adottare modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori».