Taranto, Comune al capolinea a rischio ora i progetti di rilancio

A quattro anni e mezzo dall’insediamento (estate 2017) e quando mancano ormai pochi mesi alle nuove elezioni, va a casa in anticipo il Consiglio comunale di Taranto. E va a casa, conseguentemente, anche l’amministrazione comunale di centrosinistra con a capo il sindaco Rinaldo Melucci, del Pd, al suo primo mandato. Ad innescare la caduta di assemblea, giunta e vertice amministrativo della città pugliese, terza nel Sud dopo Napoli e Bari per numero di abitanti, sono le dimissioni, contemporanee e irrevocabili, di 17 consiglieri comunali sui 32 che costituiscono il plenum. C’é, nei 17, l’attuale opposizione ma ci sono soprattutto 8 consiglieri riconducibili alla stessa maggioranza di centrosinistra tra cui 3 del Partito democratico, forza politica di riferimento dell’amministrazione.



Caso nazionale

Per il clamore provocato dalla rottura e per il rilievo della città, al centro di non poche partite complesse, Taranto diventa in poche ore un caso nazionale mentre si attende l’arrivo del commissario a Palazzo di Cittá. Intervengono da Roma Matteo Salvini per la Lega e Antonio Tajani per Forza Italia, per i quali il centrodestra deve ora poter offrire a Taranto un governo di svolta e di cambiamento. Prende posizione anche Francesco Boccia, responsabile di enti locali e Regioni nella segreteria nazionale Pd, che parla di “atto vigliacco” e ribadisce che il Pd schiererà Melucci come proprio candidato sindaco alle comunali del 2022, cosa, questa, che aveva già fatto nei giorni scorsi il governatore pugliese Michele Emiliano.

Il sindaco: non è fulmine a ciel sereno

Il sindaco Melucci attacca frontalmente coloro che, nella sua maggioranza, l’hanno tradito. «La caduta del Consiglio comunale – dichiara – non è un fulmine a ciel sereno. Sono mesi e addirittura anni che un manipolo di persone ricatta l’amministrazione e frena lo sviluppo della città, percependo nel contempo lauti stipendi in qualità di assessori, presidenti di partecipate o altro. Quella sfiducia è un atto contro tutto quello che è avvenuto di positivo in questo mandato, contro l’operato di tutta la giunta comunale». Melucci non fa mistero sui “cecchini” del suo esecutivo ed esplicita nomi e cognomi. «Oggi, almeno per dignità – dichiara Melucci –, l’assessore Deborah Cinquepalmi, cugina di Walter Musillo, responsabile del gruppo Idea Indipendente, l’assessore Simona Suma e il presidente Francesco D’Errico, entrambi in quota ai consiglieri comunali Carmen Casula e Massimiliano Stellato, del gruppo di Puglia Popolare, già in maggioranza con il centrosinistra nel Consiglio regionale, l’assessore Gabriella Ficocelli e il componente del cda Claudio Stola, entrambi in quota ai consiglieri comunali Salvatore Brisci e Salvatore Ranieri, che per ultimi hanno tradito la maggioranza di Palazzo di Città, dovrebbero semplicemente dimettersi, senza ricavare altri vantaggi ai danni della comunità da qui alle elezioni amministrative”. A ciò si aggiunga che diversi tra coloro che si sono dimessi, nei giorni scorsi hanno anche partecipato ad un tavolo politico di “federati” che ha unito pezzi di centrosinistra e di centrodestra. Segno che si stava lavorando per ribaltare l'attuale assetto comunale.

Accuse tra botta e risposta

“Taranto svenduta”, “responsabilitá tradita” tuonano dallo schieramento del sindaco. «Diciassette nomi che sono il simbolo della grettezza politica, del tradimento della fiducia umana e politica» incalza l’associazione “Taranto Crea” fresca di costituzione con il vice sindaco Fabiano Marti e gli ex assessori Ubaldo Occhinegro e Fabrizio Manzulli. «Oggi cade l’impero di malgoverno e malagestione della cosa pubblica, costruito da un sindaco che, sin da subito, ha dimostrato una scarsissima attitudine alla guida di una città splendida e complessa come Taranto» replicano dal gruppo di opposizione “Una città per cambiare”, tra i firmatari delle dimissioni. «Tutto sommato ci siamo liberati di inqualificabili zavorre» ribatte ancora il sindaco, per il quale «le dimissioni sono un atto ostile prima di tutto nei confronti della città».

Lo scontro con l’Ilva

Non è stato un percorso facile quello della giunta Melucci. Ci sono stati, nei quattro anni e mezzo, vari rimpasti, vari avvicendamenti nella squadra degli assessori. Lo stesso Melucci, sconfitto alle elezioni provinciali di fine ottobre 2018, si dimise dalla carica di sindaco per poi tornare sui propri passi prima che terminassero i fatidici venti giorni. Ma al di là di questo, Melucci è il sindaco che ha rimesso mano alla città, avviato diversi cantieri e lavorato per affermare soprattutto una nuova idea di sviluppo, meno acciaio dipendente, meno Ilva-centrica.