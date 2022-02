Taranto, contro le polveri dell’ex Ilva ventilazione meccanica nelle scuole di Tamburi

Il problema dei fondi e il dl Milleproroghe

In seguito, Ilva in amministrazione straordinaria (la gestione dei commissari) ha effettuato un'analisi di rischio sito specifica, rimessa a luglio 2021 all'esame della Procura di Taranto in quanto le collinette restano sequestrate. Dal responso della Procura dipende l'avvio da parte di Ilva in as di un ulteriore progetto di messa in sicurezza permanente delle collinette. Tuttavia, bisognerà vedere come si scioglierà nel frattempo il nodo delle risorse necessarie a questi lavori. Infatti, non solo la sistemazione delle collinette ecologiche non rientra negli interventi ambientali previsti dal Dpcm del settembre 2017, ma il dl Milleproroghe per ora ha tolto 575 milioni dalle bonifiche in capo a Ilva in amministrazione straordinaria spostandoli ai futuri impianti per la produzione decarbonizzata dell'acciaio a Taranto. Norma, questa, inserita nell'articolo 21 del Milleproroghe e contro la quale diversi partiti hanno già presentato emendamenti abrogativi.

Commenta l’ex sindaco uscente di Taranto, Rinaldo Melucci: «È uno di quei progressi per i quali ci siamo spesi in questi anni di amministrazione, combattendo anche contro le difficoltà di natura burocratica che si sono poste ripetutamente sul cammino di questo progetto. Sono stato nel plesso Deledda dell’istituto “Vico-De Carolis” dopo l’avvio dell’impianto. I genitori, gli operatori scolastici, gli stessi piccoli alunni, attendevano questo momento anche per chiudere con la faticosa gestione dei Wind Day».