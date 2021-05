Taranto, una dote di oltre 300 milioni per cambiare volto

Ai due mari di Taranto, Mar Grande e Mar Piccolo, è dedicato il progetto congiunto – già approvato dal Mit – Comune-Autorità portuale da 32 milioni, 16 dei quali dell’Authority, per riqualificare il water front. Si parte dalla zona del porto per arrivare sino al centro città. Una passeggiata panoramica a mare è tra le le opere previste. «In città vecchia – spiega Occhinegro – sono partiti i lavori per riqualificare il Cantiere Maggese-ex convento San Gaetano con la Sisus, è in rampa di lancio l’avvio lavori per i piani superiori di Palazzo Amati da 1,5 milioni, ed entro fine estate partiremo con Palazzo Troylo. Per Maggese ed Amati, destinati ad attività sociali e culturali, Fondazione per il Sud aiuterà il Comune a scegliere le proposte migliori per la gestione».

Il rione Tamburi assorbe una fetta significativa di risorse tra demolizione delle fatiscenti case parcheggio e ricostruzione in altre aree urbane (7 lotti per complessivi 25 milioni del Mit), lungomare terrazzato sul Mar Piccolo (10 milioni), foresta urbana (7 milioni), riqualificazione generale (13 milioni) tra strade, marciapiedi e pubblica illuminazione completamente rinnovati e l’80% in più di aree verdi. In quest’ultimo caso, lavori attesi prima dell'estate.

Tra le infrastrutture, gioca un ruolo chiave la nuova rete Brt (Bus Rapid Transit): due linee elettriche veloci per unire la città da un capo all’altro. La prima già finanziata con 135 milioni del decreto “Rilancio”, con Cassa Depositi e Prestiti coinvolta per la consulenza tecnico-finanziaria. I cantieri partiranno l’anno prossimo. Nel frattempo il Comune attende l’esito del bando Mit per finanziare con 120 milioni la seconda linea. «Il modello al quale stiamo lavorando col Pums, Piano urbano mobilitá sostenibile, sarà decisivo per la diversificazione produttiva del territorio», dice il sindaco Melucci.