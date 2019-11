Taranto, ex Ilva verso lo spegnimento: stop agli sbarchi di materie prime

E oggi, come detto, Ilva in amministrazione straordinaria, tramite gli avvocati, presenterà oggi al Tribunale monocratico di Taranto, nella persona del giudice Francesco Maccagnano, l'analisi di rischio, i progetti di automazione e la revisione delle procedure e pratiche connesse alla gestione e alla operatività dell'altoforno 2.

Su afo2 pende infatti il rischio di un nuovo sequestro senza facoltà d'uso se Ilva in as - che è proprietaria degli impianti mentre ArcelorMittal è in fitto, contratto che vuole disdettare col recesso -, non dovesse effettuare gli ulteriori lavori di messa a norma e in sicurezza. Al giudice Maccagnano sarà consegnato un fascicolo composto da circa 2500 pagine di documenti tecnici. Maccagnano, sia in estate che a settembre scorso, ha respinto per due volte la richiesta di uso fatta da Ilva in as per i lavori all'altoforno. Facoltà che però Ilva in as ha ottenuto, sempre a settembre, dal Tribunale del Riesame al quale ha impugnato, in appello, il primo atto di diniego del giudice Maccagnano.