Taranto, intervento da 20 milioni finanziato dal Cis

Ventimila mq, la zona più compromessa. «Il social housing – spiega Paolo Cottino, direttore scientifico di KCity-Rigenerazione Urbana, che ha assistito il Comune nell’operazione – è rivolto a persone che faticano ad accedere all’offerta di mercato e, al tempo stesso, non posseggono i necessari requisiti per accedere all'edilizia pubblica. Il team multidisciplinare coordinato da KCity ha lavorato su un comparto di circa 20mila metri quadrati». È la zona della città vecchia più compromessa dal punto di vista strutturale, con la maggior parte degli edifici degradati o crollati. Si calcolano infatti 5mila mq di superfici crollate e 4.200 mq di superfici pericolanti. Inoltre, spiega Cottino, «gli accessi sono interdetti e quindi è sicuramente la zona della città che piú necessita di riqualificazione».

Si punta a 150 nuovi appartamenti

«Il progetto di chiama “Casa+” – prosegue Cottino – perché siamo convinti che non sia sufficiente la riqualificazione fisica. Per rendere attrattiva questa zona della città, servono anche servizi, opportunità di lavoro, occasioni di incontro e di aggregazione che rendano interessante per le persone tornare a vivere in questo posto».

L’intervento è articolato in 150 nuovi appartamenti per 450 nuovi residenti a cui si aggiungono circa 3mila metri quadrati di nuovi servizi, dalla biblioteca all'ambulatorio, dalle serre ai laboratori e alle attività educative per i bambini. A questo si aggiungono spazi pubblici aperti per 2.500 mq, ricavati attraverso il piano di recupero Blandino del 1971. «Si useranno tecnologie sostenibili e innovative compensando le emissioni con l’uso delle risorse naturali» aggiunge Cottino. Si pensa poi agli studenti (nella zona, in via Duomo, ex caserma Rossarol, c’è il dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bari) come «target privilegiato per l’offerta abitativa legata a questa iniziativa». Strada facendo, occorrerà tuttavia chiarire alcuni aspetti del progetto. Il numero degli appartamenti, per esempio, è stimato in 150, ma fonti tecniche ipotizzano un costo medio per unità di circa 150mila euro e questo potrebbe portare a rivedere il numero degli alloggi intorno ai 130.

C’é poi l’impatto, da valutare, degli accresciuti costi delle materie prime e dell'energia, tant’è che si aspetta dalla Regione Puglia un prezziario rivisto alla luce della situazione nuova. Inoltre, occorrerà vedere come si svilupperà il confronto con la Soprintendenza dati i vincoli dell'area. «Tenendo presente che ci sono stanze centrali senza illuminazione ed areazione, penso che pur mantenendo la storia, si debba fare un recupero intelligente che tenda alle necessità attuali della residenza. Il piano Blandino lo prevedeva già» spiega Cosimo Netti, dirigente Urbanistica del Comune di Taranto. «Quest'intervento – aggiunge Netti – è il primo a scala di isolato che attacca la trama urbana. Recuperiamo in modo strutturale l’area ma non arriviamo al finito. Faremo un 70%, dopodiché c’è un 30% di ultimazione e finitura che riguarderà i soggetti interessati».

Appaltati i lavori per la residenza universitaria

Il social housing è stato messo in pista dalla giunta comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci e si connette ad altri interventi la cui matrice è la ripresa della città vecchia. Non solo il waterfront Mar Grande, ma anche l’offerta in proprietà, con due bandi già chiusi, di case ad un euro che fanno parte del patrimonio comunale e il recupero di complessi diroccati per farne residenza per gli universitari. È il caso dell'edificio tra via Garibaldi e vico Novelune, un progetto anch’esso finanziato dal Cis. Si è da poco concluso l'appalto, aggiudicato ad un’Ati per 1.532.730 euro con ribasso del 19,5% sulla base di gara.