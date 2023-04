Taranto, MDU Architetti di Prato vince il concorso per lo stadio del nuoto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Va a MDU Architetti di Prato il concorso internazionale lanciato per la progettazione dello stadio del nuoto. È uno dei nuovi impianti sportivi previsti per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto a giugno 2026 con 26 Paesi partecipanti e 4mila atleti di varie discipline sportive. Lo stadio avrà due vasche da 50 metri, una coperta e l’altra scoperta. Sorgerà nell’area di Torre D’Ayala, del 18° secolo, nella semi-periferia della città. È un’area protesa sulla rada di Mar Grande, interessata anche da presenze archeologiche.

La piscina interna

La riqualificazione

L’accesso avverrà dalla Torre, che l’Agenzia del Demanio ha consegnato provvisoriamente al Comune di Taranto. La riqualificazione della Torre è parte integrante del progetto dello stadio del nuoto. Struttura integrata col mare ed il contesto storico «Nel progetto vincitore risulta lodevole l’integrazione percettiva con il mare e con il contesto identitario, storico e paesaggistico dell’area di Torre d’Ayala» come scrive nelle motivazioni la giuria presieduta da Maria Piccarreta, architetto e direttore del Segretariato regionale del ministero della Cultura per la Puglia».



«Il complesso progettato – dichiara la giuria – si distingue per la riconoscibile ma equilibrata “iconocità” architettonica che conferisce a questo nuovo attrattore della città pubblica una significativa potenzialità di riconfigurazione e rigenerazione del contesto urbano. In particolare - si sostiene -, è stata sviluppata in maniera coerente e innovativa l’articolazione fra spazi collettivi all'aperto e spazi specialistici al chiuso, organizzando in modo chiaro ed efficace i flussi legati alla fruizione sportiva e quelli legati ai percorsi distributivi delle differenti funzioni inserite».

L’uso intelligente di acqua ed energia, insieme alle scelte costruttive e dei materiali, le soluzioni tecnologiche e impiantistiche adottate, in particolare per l’uso intelligente dell’acqua e dell’energia (recupero e riuso, contenimento dei consumi, cogenerazione), prefigurano uno scenario di elevata sostenibilità per lo stadio del nuoto di Taranto anche nell’ottica della fruizione e della gestione di lungo periodo, quale eredità dei Giochi di Taranto 2026. Per il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il progetto offre «la visione di un waterfront rinnovato e, al contempo, integrato nell’esistente».

La posizione vista mare

L’importo lavori e l’attesa per il Dpcm

L’importo lavori è stimato in 15,7 milioni di euro. Risorse che dovrebbero venire dal budget di 150 milioni deliberato per i Giochi del Mediterraneo a marzo 2022 con un emendamento al decreto legge “Sostegni”. Finanziamento non ancora reso disponibile dal Governo attraverso un Dpcm. Nelle scorse settimane i ministri Raffaele Fitto (Affari europei, coesione e Pnrr) e Andrea Abodi (Sport) hanno dichiarato che, mancando una serie di elementi conoscitivi, non è possibile quantificare i costi dell’evento e quindi procedere col Dpcm.

Adesso, alla luce di un emendamento al dl Pnrr già approvato dal Senato, dovrebbe arrivare un commissario per dare impulso organizzativo e realizzativo all’infrastrutturazione e all’allestimento dei Giochi. Intanto, le progettazioni vanno avanti e lo stadio del nuoto è una di queste.

Hanno concorso in 37, selezionata rosa di 5 finalisti

La proposta di Mdu Architetti è stata selezionata su cinque entrate nella rosa finale. Lo studio di Prato si è piazzato prima di Marazzi Architetti (Parma), Populous (Stati Uniti), Cecchetto & Associati (Venezia) e 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata (Roma). Il 12 maggio avverrà a Taranto la cerimonia di premiazione del vincitore. Sarà presentata la pubblicazione e mostrati anche tutti i progetti partecipanti. Dopo lo start, avevano gareggiato in 37.