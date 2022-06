Taranto, Melucci (Pd) verso la vittoria con il 60 per cento

Emiliano: «Uno dei risultati più importanti in Italia»

“Sicuramente uno dei risultati più importanti in Italia - commenta a proposito di Taranto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Qui la coalizione si è presentata nella stessa formazione che governa la Regione Puglia. Nella stessa formazione che noi ci auguriamo possa governare l'Italia nelle prossime elezioni politiche. È sicuramente la conferma del buon lavoro che Rinaldo Melucci aveva fatto, interrotto in maniera subdola”. “Abbiamo perso un po' di tempo - dice Emiliano -, adesso si tratta di considerare anche l'importanza che questo risultato, se confermato, rischia di avere per il resto del Paese perchè questa è una formula di governo che funziona al Sud, funziona a Taranto, che è una città difficile, e può funzionare in Italia”.

A proposito di Taranto, Emiliano sostiene che “noi abbiamo un'agenda fittissima che passa ovviamente dall'andare a prendere la bandiera dei Giochi del Mediterraneo, passa dall'incontrare il Governo per capire quale è il processo per trasformare Taranto nel polo dell'idrogeno nazionale, passa attraverso la tutela della salute dei cittadini fermando l'attività a carbone, chiudendo le fonti inquinanti e sostituendole con combustibili meno pericolosi”, riferimento, questo di Emiliano, all'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Per Rinaldo Melucci, “bisogna rimettersi al lavoro perché abbiamo perso già molto tempo”. E a proposito del risultato che lo premia, Melucci afferma: “Mi fa piacere perché vuol dire che la città é matura e consapevole rispetto alle trasformazioni che stiamo avviando in questi anni. Mi sarei sorpreso se non avesse colto il senso di questa trasformazione”.

Walter Musillo, ex segretario del Pd anni addietro ed ora nello schieramento tra civici e centrodestra con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che però a Taranto ha scelto di correre col nome “Prima l'Italia”, afferma “che cercheremo di trasformare quest'idea, il programma che abbiamo scritto e proposto ai cittadini, in un progetto politico. Faremo la nostra parte. Continueremo senza fermarci e senza paura dalle incursioni, davvero spietate, che prevediamo nei prossimi cinque anni”. Parte della campagna elettorale di Musillo e del centrodestra è stata sviluppata mettendo all'indice il rapporto che la giunta Melucci ha avuto con Emiliano e con la Regione, un rapporto definito da questo schieramento di sudditanza. “Saremo nei banchi dell'opposizione e faremo il nostro dovere. L'elettorato ha sempre ragione, mi sembra giusto e logica, questa è la politica e bisogna accettare quando ci si mette in gioco il ruolo a cui vieni destinato” conclude Musillo.

Infine per l'affluenza ha votato il 52,13 per cento degli elettori. Rispetto alle elezioni del 2017, sono più di 6 punti percentuali in meno. Allora votò il 58,52 per cento degli aventi diritto. Domenica, su 163.778 elettori, si sono recati alle urne in 85.371. Rispetto al 2017, ci sono stati circa 4mila elettori in meno.