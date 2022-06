Taranto, il Museo è chiuso di domenica per carenza di personale

Ascolta la versione audio dell'articolo



Taranto sempre più lanciata turisticamente, sede di grandi eventi di musica come Medimex (giorni fa si è esibito Nick Cave), scalo crocieristico in ascesa e proiettata ad ospitare nel 2026 la ventesima edizione dei Giochi Del Mediterraneo, subisce una battuta d'arresto inaspettata. Il Museo archeologico nazionale, in sigla MarTa, domenica prossima, 3 luglio, rimarrà chiuso per l'intera giornata. Insieme al Castello Aragonese della Marina Militare e alla città vecchia con la Cattedrale di San Cataldo, la più antica di Puglia, il Museo é tra i più importanti attrattori turistici della città. Il MarTa è dedicato alla storia e alla civiltà della Magna Grecia. È un riferimento internazionale per la comprensione di un'epoca antica di cui Taranto è stata capitale.

Reperti a Parigi ma a Taranto inaccessibili per un giorno

Il Museo resta chiuso domenica per una protesta indetta dai sindacati del personale a causa della forte carenza di organico. Il tema è nazionale ma a Taranto conosce aspetti accentuati. In passato era capitato che il Museo restasse chiuso al pubblico per alcune ore perchè non si poteva garantire l'attività di vigilanza. Mai, invece, per una intera giornata, per di più festiva e quindi con un movimento turistico potenzialmente interessante. Peraltro, lo stop domenicale coincide con la presenza del Museo, relativamente ad alcuni reperti (“Le Acrobate”), alla mostra all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, dal 4 luglio al 28 settembre, all'interno del prestigioso edificio settecentesco de Galliffet nel quartiere di Saint-Germain della capitale francese.

I tre reperti, oggetto di un prestito temporaneo da parte del MarTa, saranno parte integrante dell'esposizione “Mystères des Poulles entre pierres, terre et mer” (“Misteri di Puglia tra pietre, terra e mare”), incentrata sull'evoluzione dell'ambiente culturale e del paesaggio architettonico della Puglia nel corso dei secoli.

I sindacati: 85 in organico ma siamo solo 38

Una nuova vetrina internazionale per il Museo, quindi, ma a Taranto si corre il rischio di privare visitatori e turisti della visione dell'intero, rilevante patrimonio storico ed archeologico. Perché non si possono escludere altre chiusure in estate. «A Taranto, a fronte di organico di 85 persone, siamo in 38. Come assistenti alla vigilanza, a fronte di 42, siamo in 21 - dichiara Franco Villani, sindacalista Uil e dipendente del Museo -. Speriamo che la nostra protesta acceleri le decisioni del tavolo nazionale. I concorsi per il nuovo personale sono in itinere da tre anni. Attendiamo a breve nuovi funzionari e assistenti alla vigilanza».

Per il sindacalista, «la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le mostre aperte negli ultimi tempi al Museo, ben cinque, tra cui quella di Medimex sulla storia dei Pink Floyd. Ci è stato detto che poiché le mostre erano nel percorso museale, non determinavano aggravio di lavoro, ma non è così, perchè solo per illustrarle va via un sacco di tempo».