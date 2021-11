Taranto, a pochi mesi dal voto Consiglio comunale verso scioglimento anticipato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio comunale di Taranto va verso lo scioglimento anticipato. Sebbene a Taranto si voterà il prossimo anno, 17 consiglieri comunali su 32, appartenenti sia all'opposizione che alla maggioranza, hanno presentato “contemporaneamente e contestualmente” il 16 novembre all'ufficio protocollo dell'assemblea municipale le dimissioni irrevocabili dall'incarico.

Toccherà ora al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, vagliare la situazione e procedere con la nomina del commissario. La finalità che ha portato i 17 consiglieri a dimettersi tutti insieme è da un lato la sfiducia verso l'attuale sindaco Rinaldo Melucci, espressione del Pd, e dall'altro il voler evitare che fosse il sindaco e l'attuale giunta di centrosinistra a gestire i mesi che separano Taranto dal voto.

Tra i firmatari delle dimissioni, diversi esponenti riconducibili alla maggioranza tra i quali anche Massimiliano Stellato, consigliere comunale e regionale della Puglia, espressione di un movimento centrista che di recente ha ottenuto anche degli incarichi in ambito amministrativo. Melucci, al suo primo mandato, è stato eletto a giugno 2017 e nelle scorse settimane ha effettuato un nuovo rimpasto di giunta. A favore della ricandidatura di Melucci per un secondo mandato - che probabilmente sarebbe avvenuta senza primarie - si erano già espressi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il segretario regionale del Pd Puglia, Marco Lacarra.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale cade in un momento molto particolare per Taranto, stretta tra l'emergenza dell'ex Ilva che ancora non trova soluzione e le nuove prospettive legate a rigenerazione urbana, nuovi investimenti finalizzati a rendere meno acciaio dipendente l'economia della città e prospettive del Pnrr. Proprio nei giorni scorsi Taranto ha infatti ricevuto dal ministero delle Infrastrutture e trasporti sostenibili un secondo finanziamento di 134 milioni, a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il completamento delle due linee Brt, Bus rapid transit, linee elettriche veloci.

Questo finanziamento si unisce ai 130 già previsti lo scorso anno col decreto “Rilancio” portando così la dote complessiva per quest'opera, destinata a cambiare la mobilità urbana, a 264 milioni. E nei giorni scorsi MSC, a sostegno della proiezione turistica della città, ha confermato l'approdo di Taranto come scalo per le crociere sia per il 2022 che per il 2023, approdo inaugurato quest'anno e che ha registrato quasi 100mila passeggeri, collocando il porto per traffico croceristico nei primi dieci in Italia.