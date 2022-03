Taranto porta a casa 150 milioni per i Giochi del Mediterraneo

“La titolarità della misura - si afferma nell'emendamento - è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027”. L'uso dei fondi è rinviato ad “uno o più decreti” del presidente del Consiglio di concerto con i ministri dell'Economia e delle Infrastrutture, sentiti Regione Puglia ed “enti locali territorialmente interessati”, è finalizzato ad “opere essenziali, opere connesse, opere di contesto”.

Per le prime si intendono quelle “la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti nel dossier di candidatura”. Per le seconde, si intendono “le opere necessarie per connettere le infrastrutture ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi , nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo”. Infine vengono le opere di contesto “la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente all'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026”.

Malagò: una luce diversa per Taranto

Dal Pd all'M5S a Forza Italia, al sindaco uscente di Taranto, Rinaldo Melucci, commenti positivi per il via libera ai 150 milioni (la cui amministrazione ha avviato tutte le iniziative preliminari, dai primi incontri al confronto con i partner al varo del comitato organizzatore). Ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Con i Giochi del Mediterraneo possiamo far vedere una luce che identifichi Taranto in modo diverso da quello che la identifica da molto tempo, con riflessi importanti per economia, sociale, occupazione e cultura”.