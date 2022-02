Taranto, il primo parco eolico offshore d’Italia va verso il completamento

Un investimento di 80 milioni, progetto partito nel 2008

L'investimento complessivo è di circa 80 milioni di euro. L'area di mare è di 131mila metri quadrati. Il progetto è nato nel 2008, ha ricevuto l'autorizzazione unica nel 2013, ha attraversato cambi societari prima di approdare a Renexia, ma anche scontri legali davanti alla giustizia amministrativa tra il Comune di Taranto e gli allora proponenti dell'iniziativa.

A 3 chilometri circa dal parco eolico, in prossimità della statale ionica 106, c'è la sottostazione elettrica che attraverso un cavidotto riverserà l'energia «verde» nella rete Terna e da qui verrà irradiata su larga scala. «Ma ci stiamo impegnando - ha affermato Riccardo Toto, direttore generale Renexia - per creare una filiera industriale intorno al parco. Vogliamo valorizzare le risorse imprenditoriali e professionali presenti nell'area di Taranto e far nascere una filiera italiana per la realizzazione e gestione di parchi eolici offshore».

Nel Salento in attesa un parco galleggiante

Se il parco di Taranto va verso l'ultimazione, nel Salento un altro, galleggiante però, attende di partire. È quello di Odra energia. Fa capo a Falck Renewables, attiva nella realtà industriale ed energetica italiana, e a BlueFloatEnergy, che ha esperienza nella tecnologia dell'eolico marino galleggiante. Presentato al ministero della Transizione ecologica, il progetto attraversa ora una fase di confronto col territorio che ha manifestato dubbi sull'impatto ambientale e visivo dell'insediamento energetico. L'area di mare coinvolta è quella che annovera località importanti turisticamente come Capo d'Otranto, Castro Marina, Tricase e Santa Maria di Leuca. Odra energia ha già dato un segno di apertura.

A fine 2021 ha annunciato di voler arretrare le pale dalla costa, posizionandole ad una distanza minima di 12,8 chilometri, il 30% in più rispetto a quanto previsto inizialmente. «L'allontanamento dalla costa - spiega la società investitrice - ha richiesto uno sforzo di riprogettazione tecnica e di revisione economica perché impatta sulla realizzazione, sull'esercizio e sulla manutenzione del parco eolico marino galleggiante». In questo modo, però, il parco eolico ridurrà ulteriormente il proprio impatto in termini di visuale. Odra energia vuole servire 1 milione di utenze domestiche.

Il nuovo parco eolico nel Salento determinerà una produzione annuale di energia stimata in circa 4 terawattora (TWh), pari al consumo di oltre un milione di utenze domestiche. Sarà evitata l'emissione in atmosfera di oltre 2 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno. L'insediamento si baserà su 90 turbine eoliche galleggianti per una capacità massima installata prevista pari a circa 1,3 GW. Le pale saranno collocate a una distanza dalla costa che varia da 12,8 chilometri a 24 chilometri.