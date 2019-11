Taranto, le quattro illusioni

Chi la sostiene

Michele Emiliano, presidente della Puglia, politici locali e nazionali dei Cinque Stelle

Perché non funziona

Il forno ad arco voltaico è uno strumento di produzione più flessibile e meno inquinante rispetto all’altoforno, poichè non prevede l’utilizzo di minerale di ferro e carbon coke, ma di energia elettrica e rottame, con un’eventuale aggiunta di preridotto (dri) per migliorare la purezza della colata. Chiudere il ciclo integrale e investire in un’acciaieria elettrica non è impraticabile, anche se si tratta di una soluzione non di breve periodo e non compatibile con l’attuale taglia dell’ex Ilva (sia di organico che di capacità produttiva). Serve molto gas (materia prima costosa) per il dri, e molto rottame per alimentare i forni. Servono inoltre risorse e tempo, necessari per l’investimento (almeno due anni), ma soprattutto per adeguare gli standard produttivi a quelli garantiti da un ciclo integrale.

CANTIERE TARANTO / L’ILLUSIONE CHE BASTINO L’ARSENALE NUOVO O LA SMART CITY

La proposta

Avviare un «Cantiere Taranto» con le proposte di tutti i ministri per la riconversione della città. In pista ce ne sono ufficialmente due: quella del ministro della Difesa, il dem Lorenzo Guerini, per il rilancio dell’arsenale, e quella della ministra M5S per l’Innovazione, Paola Pisano, per rendere Taranto una città completamente digitalizzata. Nel piano dovrebbe finire anche un fondo straordinario per il sostegno all’occupazione da 5-10 milioni, così come la creazione di un’università e di un polo di ricerca d’eccellenza.

Chi la sostiene

A lanciare il piano sollecitando proposte, progetti o soluzioni normative è stato il premier Giuseppe Conte in una lettera inviata ai ministri, in cui annuncia anche l’istituzione di una cabina di regìa dedicata per «pervenire, con urgenza, a soluzioni eque e sostenibili». Un primo confronto è previsto già giovedì in Consiglio dei ministri.