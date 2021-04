Taranto, secondo bando per la casa a un euro

Gli aggiudicatari

Tra gli aggiudicatari del primo bando, Anna Krivosheeva, che vive vicino Mosca, di professione interprete. Ha scoperto l'offerta navigando sulla rete. «Il mio immobile – spiega – si trova in via Di Mezzo angolo vico Trappeto, è di tre piani e, secondo le schede del Comune, è dei primi del ventesimo secolo. Abbiamo utilizzato le planimetrie disponibili anche se non conosciamo lo stato degli interni. Ne faremo un uso misto e polifunzionale – annuncia – con un piano destinato a residenza privata, uno probabilmente ad un bed&breakfast e il resto a negozi o uffici professionali. In tutto sono 90 metri quadrati. Ho scelto Taranto perché volevo stare vicino al mare – prosegue Krivosheeva –. Ho visto che progetti di case ad un euro sono stati lanciati da molti Comuni italiani ma sinora sono state proposte solo delle abitazioni in piccole località in montagna. Io, invece, volevo trovare qualcosa vicino al mare». Per Francesca Viggiano, assessore al Patrimonio del Comune di Taranto, «L’amministrazione e il sindaco Rinaldo Melucci puntano ancora sullo sviluppo socio-economico della città vecchia. Una realtà urbana, la nostra isola, scelta da turisti che hanno deciso di essere stanziali e godere della bellezza dei nostri vicoli, intrisi di storia. Investire in questa scommessa significa recuperare le nostre radici ma soprattutto costruire il futuro di Taranto».

Arriva il politecnico di Bari

Il bando case ad un euro si unisce ad altre iniziative per la città vecchia. Oltre al Dipartimento in materie giuridiche del’Università di Bari, da anni nella ex caserma Rossarol in via Duomo, il Comune vuole portarvi nel giro di qualche mese il Politecnico di Bari, anch’esso a Taranto da anni ma ubicato nel quartiere Paolo VI in periferia (sede che comunque resterà per altre attività del Politecnico). Per il sindaco Rinaldo Melucci, «L’arrivo del Politecnico nei prossimi mesi rafforza la rinascita del centro storico. Quando abbiamo scritto – afferma – il nostro piano di transizione comunale, “Ecosistema Taranto”, uno degli assi era particolarmente dedicato al rafforzamento della presenza universitaria e ad una sua migliore articolazione nel corso del tempo». In riferimento a Poliba, che andrà nei palazzi comunali Galeota e Delli Ponti, il sindaco sottolinea che «è un grande driver di sviluppo. Sviluppo buono, alternativo, quello che manca a Taranto da tanto tempo, e soprattutto un grande attrattore per i giovani, quelli che abbiamo perso negli anni creando anche un deupaperamento della classe dirigente della città».