I veicoli connessi amici dell’ambiente

Targa Telematics (di Treviso) è leader nell’Internet of Things, offrendo soluzioni innovative di mobilità intelligente a beneficio di persone, aziende e ambiente. Sfruttando l’interazione tra veicoli connessi, driver e gestori di mobilità, garantisce risparmio di risorse, maggiore sicurezza per i guidatori e riduzione delle emissioni. Per questo ha vinto il Premio Impresa sostenibile 2023 (categoria digitale).



8/16 10/16 Menu