Targa Telematics e FCA insieme per i servizi di fleet management

Fiat Chrysler Automobiles e Targa Telematca hanno stretto un'intesa per più anni che prevede che le soluzioni digitali della seconda saranno integrate nei veicoli FCA destinati alle flotte aziendali in tutta l'area EMEA. Il black box di Targa Telematics invierà tutti i dati relativi alle automobili dove è installato alla soluzione My Fleet Manager che si basa su una semplice e intuitiva dashboard. Da questa i responsabili della gestione delle flotte potranno estrapolare, in tempo reale, dati molto importanti riguardanti ogni veicolo connesso, ma anche ricevere messaggi di allerta in caso di tentativo di furto o manomissione. Il portale My Fleet Manager, inoltre, si integra con le soluzioni “Uconnect Services”, “Alfa Connect Services” e “Mopar Connect” già predisposte di primo impianto da FCA. La soluzione sarà anche in grado di ricevere dati dalle vetture elettriche, tra cui lo stato di carica dei veicoli e consetirà anche di far partire una ricarica da remoto.