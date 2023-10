Targa Telematics e Viasat: insieme per una mobilità intelligente e sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’acquisizione di Viasat Group, Targa Telematics, tech company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e piattaforme digitali per la mobilità connessa, rafforza ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano ed europeo, ampliando l’offerta di tecnologie innovative nell’ambito di progetti con respiro sempre più internazionale.

L’operazione segna, infatti, la nascita di uno dei principali player globali nell’ambito dell’IoT e dello sviluppo di soluzioni e servizi digitali per la mobilità connessa, contraddistinto da un forte presidio in otto Paesi europei chiave – Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, e Romania – a cui si aggiunge anche una società in Cile. In questo scenario, Targa Telematics potrà far leva su un forte supporto locale dedicato, con l’obiettivo di servire al meglio i propri clienti, in gran parte gruppi multinazionali attivi nel comparto della mobilità ma non solo.



“Viasat Group è un esempio di imprenditorialità virtuosa, la cui acquisizione ci permette di fare un salto importante in termini di dimensioni, di presenza estera e di estensione del nostro presidio su alcuni segmenti chiave di mercato. Si tratta di elementi cruciali per continuare a rafforzare il nostro posizionamento competitivo e offrire ai clienti un ventaglio di servizi senza precedenti in ambito smart mobility per progetti sempre più internazionali” dichiara Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics. “Con questa operazione ci collochiamo, a livello europeo, in seconda posizione per dimensioni e fatturato; nei prossimi diciotto mesi i nostri programmi prevedono una crescita organica che ci consentirà di diventare i leader continentali del settore. Nell’arco, poi, di circa cinque anni valuteremo altre opzioni strategiche con l’obiettivo di diventare il primo player globale di questa industry”.



Il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni globali di CO2 legate all'energia, e secondo un recente articolo pubblicato da McKinsey, si stima che più della metà di tale impatto sia generato dalle sole autovetture: qualsiasi cambiamento apportato alla mobilità ha, perciò, un potenziale significativo nel contrastare l’inquinamento e migliorare il benessere di chi vive o lavora nei centri urbani. Risolvere il problema della mobilità urbana è una sfida urgente, e molto complessa, in quanto coinvolge differenti modalità e mezzi di trasporto, di infrastrutture, e interessa un insieme di soggetti pubblici e privati, sia locali che nazionali, tra cui gli utenti finali e i fornitori di servizi, con diversi obiettivi. Inoltre, la mobilità investe molti ambiti ed è in continua evoluzione; tuttavia, si possono già individuare alcuni trend che stanno influenzando il modo in cui ci muoviamo e che continueranno a farlo nei prossimi anni: l’elettrificazione, la mobilità condivisa, l'integrazione multimodale, i veicoli autonomi e la sostenibilità ambientale. Sono tendenze guidate dall’interesse dei consumatori per soluzioni di mobilità flessibili e convenienti, che riducono costi e impatti rispetto al mezzo privato.



“Il valore del dato rappresenterà sempre più l’elemento fondamentale nei prossimi anni, in un contesto in cui la smart mobility, con tutti i servizi annessi e connessi, farà parte in modo crescente delle nostre vite e del nostro lavoro. In questo contesto, quindi, la differenza la faranno i player con l’expertise, la dimensione e la forte capacità di innovazione. Aziende che, come noi, hanno investito in modo deciso per fornire soluzioni in grado di creare valore tangibile e misurabile per i clienti, trasformando i dati, nelle loro opportune elaborazioni, in decisioni tempestive, ottimizzazione dei processi, eccellenza nei servizi operati verso i clienti finali, competitività e velocità nell’evoluzione delle proprie offerte sul mercato per essere vincenti”, conclude De Mattia.



Negli anni, Targa Telematics ha co-creato con i propri clienti nuovi prodotti di smart mobility, per la condivisione di veicoli e mezzi di trasporto - auto, scooter, biciclette, monopattini - per mitigare l’impatto ambientale, assicurando la migliore user experience all’utente finale, integrando anche altri servizi di shared mobility, come Car Sharing, Peer-2-peer, Car Pooling basati su tecnologia Keyless, per digitalizzare la fruizione dei mezzi. Lo sviluppo di soluzioni digitali in grado di affrontare gli scenari sopra descritti è fondamentale per assicurare la competitività delle aziende sui mercati e al contempo uno sviluppo sostenibile della società, anche in una prospettiva di circular economy.