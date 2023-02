Targa Telematics rileva Viasat Group: nasce nuovo player globale dell’Iot in mobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Targa Telematics, tech-company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e di piattaforme digitali per la mobilità connessa, annuncia di aver firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Viasat Group. Il perfezionamento dell’operazione – previsto indicativamente per il primo semestre del 2023 – sarà soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni similari, tra cui le autorizzazioni Golden Power in Italia e Spagna e l’approvazione da parte dell’Autorità Antitrust.

Viasat Group è un player italiano molto stimato nel campo della tecnologia applicata all’automotive, affermatosi negli anni come una delle realtà leader in Europa nella fornitura di servizi e soluzioni info-telematiche satellitari e IoT per la sicurezza e la protezione di persone, mezzi e merci. L’operazione segnerà la nascita di un soggetto molto importante a livello globale nell’ambito dell’IoT e dello sviluppo di soluzioni e servizi digitali per la mobilità connessa, contraddistinto da un forte presidio in otto Paesi europei chiave – Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, e Romania – a cui si aggiunge anche una società in Cile.

Loading...

Grazie all’acquisizione di Viasat Group, Targa Telematics – azienda italiana già operativa all’estero con sedi dirette in Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo – rafforzerà ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano con anche un’accelerazione della propria espansione in Europa portando fin da subito sul mercato un ventaglio di tecnologie innovative nell’ambito di progetti a carattere globale. Nell’ambito di questi progetti di scala internazionale, Targa Telematics potrà far leva su un forte supporto locale dedicato nei differenti Paesi per servire al meglio i propri clienti, in gran parte gruppi multinazionali attivi nel comparto della mobilità ma anche in altri settori di mercato.

«Si tratta della prima operazione di dimensioni significative portata a termine da operatori del settore in cui operiamo e va nella direzione di un concreto consolidamento del mercato», commenta Nicola De Mattia, ceo di Targa Telematics. «Il sodalizio con Targa Telematics è la strategia migliore per aprire nuovi e più ampi orizzonti di sviluppo sia per il business dell’azienda che per le persone che con grande professionalità vi operano», gli fa eco Domenico Petrone, presidente e ceo di Viasat Group.