Targa Telematics: la società guidata da Nicola De Mattia è un'eccellenza internazionale nella tecnologia per la mobilità connessa

Secondo il recente Rapporto Anitec – Assinform, condotto in collaborazione con NetConsulting cube, l’andamento del mercato digitale in Italia nel 2021 ha fatto registrare una crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. Vale complessivamente 75,3 miliardi di euro.



Una crescita degna di nota, confrontata con quella globale del 3,6%, e che può contribuire a spiegare il continuo sviluppo di tante eccellenze nel settore digitale, destinate a ritagliarsi uno spazio di crescente importanza anche nel mercato globale.



È il caso di Targa Telematics , tech company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e particolarmente all’avanguardia nelle piattaforme per la mobilità connessa, che ha all’attivo oltre 2 milioni di asset – tra connessi e distribuiti – nonché un giro d’affari che nel 2021 ha toccato quota 50 milioni di euro.



Guidata dal CEO Nicola De Mattia , Targa Telematics è ormai da considerarsi una vera e propria azienda di respiro globale, grazie a un solido percorso di internazionalizzazione che l’ha vista approdare con varie filiali dirette in Inghilterra, Spagna, Portogallo e Francia, ed esportare la propria tecnologia in molti mercati stranieri.

A dimostrazione di questo posizionamento internazionale, la società ha ricevuto di recente lo European Technology Innovation Leadership Award 2022 da parte di Frost & Sullivan, che ha analizzato il comparto del leasing e del noleggio in Europa in ambito telematico.



I Best Practices Awards di Frost & Sullivan premiano infatti le aziende che ottengono – sia sui mercati locali che globali – importanti risultati e performance superiori dal punto di vista della leadership, innovazione tecnologica, customer service, e sviluppo strategico del prodotto.



Targa Telematics è stata premiata proprio per la sua capacità di sviluppare tecnologia digitale all’avanguardia, come soluzioni Internet of Things complete e customizzate, soluzioni di Smart Mobility, e piattaforme digitali avanzate per gli operatori della mobilità.



“Come azienda ormai internazionale che investe in tecnologia e innovazione, questo premio ci ha dato particolare soddisfazione”, è stato il commento di Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics. “Il grande impegno profuso da tutto il team negli ultimi anni è stato riconosciuto da un’azienda leader come Frost & Sullivan e per noi questo rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a fare la differenza nella creazione di valore per i nostri partner, supportandoli nella trasformazione del loro business. Il nostro obiettivo è proseguire nello sviluppo di progetti di co-creazione con i clienti, aiutandoli nel loro percorso verso la digitalizzazione e sviluppando le migliori soluzioni per le auto connesse in grado di incrementare la loro competitività sul mercato”.

Le soluzioni digitali di Targa Telematics nascono nell’hub di Ricerca & Sviluppo che la società ha creato a Treviso, un ambiente giovane e dinamico che rappresenta il motore che le ha permesso di raggiungere l’attuale posizionamento distintivo nel campo dell’innovazione tecnologia, grazie anche a investimenti significativi allocati di anno in anno per la ricerca e la cybersecurity.



Il dipartimento opera attraverso la metodologia di lavoro Agile, che prevede una serie di approcci vincenti in area R&D e della crescita professionale, come la formazione di piccoli gruppi polifunzionali e auto-organizzati, lo sviluppo incrementale dei progetti, oltre al coinvolgimento diretto e continuo del cliente nel processo di realizzazione della soluzione tecnologica.



È proprio grazie alla sua chiara visione di quella che sarà la mobilità sostenibile del futuro e alla capacità di leggere in anticipo le nuove tendenze del settore – dove la centralità dell’analisi dei dati è elemento pressoché imprescindibile – che Targa Telematics continua ad arricchire il proprio ecosistema di partner e a rafforzare la propria leadership sulle soluzioni indirizzate alle grandi flotte, ai noleggiatori a breve e lungo termine, alle aziende finanziarie e assicurative.



Rientra in questa strategia di sviluppo, l’accordo di partnership siglato con Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH, filiale del marchio automobilistico tedesco focalizzata su digital data solutions.



In un mercato in cui le soluzioni hardware installate a bordo dagli OEM nei modelli più recenti stanno significativamente aumentando, considerata l’importanza che ormai ha assunto per i costruttori l’elaborazione del dato, Targa Telematics è entrata nel ristretto novero di player della mobilità connessa in grado di fornire servizi basati anche sulle componenti hardware sviluppate dai costruttori. Le stesse componenti che, in aggiunta, sono integrate pienamente con le black box after-market all’avanguardia di Targa Telematics, per fornire servizi più completi, performanti ed affidabili per le grandi flotte all-makes, minimizzando l’impatto operativo per i propri clienti.



Targa Telematics, infatti, è diventata “Trusted Partner” di Mercedes-Benz Connectivity Services per l’integrazione di piattaforme tecnologiche e lo sviluppo di soluzioni per l’auto connessa. La digital platform di Targa Telematics sarà in grado di integrare i dati tramite un'interfaccia API sviluppata da Mercedes-Benz Connectivity Services, in modo da abilitare numerosi servizi per i propri clienti, semplificando il processo di provisioning sui veicoli Mercedes-Benz. Questa procedura è disponibile per tutti i clienti che avranno precedentemente dato il proprio consenso, in conformità con il GDPR. La protezione e il trattamento dei dati in conformità al GDPR sono costantemente garantiti da un meccanismo di controllo comune introdotto da Targa Telematics e da Mercedes-Benz Connectivity Services.