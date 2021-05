Tari, la comunicazione delle imprese entro il 31 maggio: le risposte di Mef e Mite

5' di lettura

In base all’articolo 30, comma 5, Dl 41/2021, le attività economiche che intendono avviare al recupero i rifiuti urbani devono trasmettere la relativa comunicazione al comune entro il termine del 31 maggio 2021 per l’anno in corso. La comunicazione di avvio al recupero ha la finalità di ottenere la riduzione della quota variabile della Tari in misura proporzionale alle quantità effettivamente conferite a soggetti diversi dal gestore pubblico, in base al combinato disposto dell’articolo 1, comma 649, legge 147/2013, e dell’articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006. Alla luce anche della circolare esplicativa del Mite del 12 aprile 2021, si propongono di seguito alcuni quesiti aventi ad oggetto portata ed effetti della comunicazione in oggetto nonché la natura del termine del 31 maggio.



Natura del termine



Si chiede in primo luogo di sapere se la scadenza del 31 maggio sia o meno perentoria. Detto in altri termini, cosa accade all’impresa che trasmette la comunicazione oltre il termine (o non la trasmette affatto), pur potendo dimostrare di aver effettivamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti? L’ente impositore potrà disconoscere il diritto alla riduzione della quota variabile della Tari? Si chiede inoltre se i comuni possano deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella del 31 maggio dell’anno precedente, a valere per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021 (ad esempio, il 31 ottobre dell’anno precedente).



Risposta: Bisogna premettere che la disciplina della comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 30 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) è stata oggetto di un emendamento definitivamente approvato nella legge di conversione, il quale dispone che la comunicazione della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, da effettuarsi entro il 30 giugno, ha efficacia dall’anno successivo a quella in cui è resa. Il termine in questione deve essere considerato perentorio, attesa la finalità della comunicazione che è essenzialmente quella di consentire l’adeguata organizzazione operativa e finanziaria per la gestione del servizio. Infatti, il termine è funzionale alla predisposizione del piano economico e finanziario (Pef), strumentale all’approvazione delle tariffe della Tari. Se l’utenza non domestica non ha comunicato nei termini, conseguentemente il Comune non sarà al corrente della nuova scelta, per cui la stessa utenza continuerà ad essere assoggettata alla Tari. La comunicazione, quindi, non può riferirsi ad anni precedenti. Pertanto, se il produttore effettua la comunicazione oltre il termine di legge, la stessa deve ritenersi inefficace. La perentorietà del termine, del resto, si coniuga perfettamente con il tenore dell’emendamento sopra riportato. La conseguente penalizzazione, per la comunicazione di uscita dal perimetro pubblico effettuata dopo la scadenza del termine, sarebbe quella di produrre effetti dal 2° anno successivo.



L’emendamento approvato dispone, inoltre, che, limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere fatta entro il 31 maggio di quest’anno, per avere effetto dal 1° gennaio 2022. Da ciò si evince che, per l’anno 2021, restano in vigore i regolamenti in base ai quali il comune disciplina la quota variabile della Tari (comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013).



Tali considerazioni dovrebbero valere anche nel caso in cui l’utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti, a meno che il comune non ritenga di volerne comunque tenere conto ai fini della riduzione della quota variabile.