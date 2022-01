Tari: l’Arera fissa nuovi standard e tariffe per Comuni e gestori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I Comuni e le aziende di igiene urbana dovranno indicare per ogni via il giorno e la fascia oraria in cui si svolge la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento e la pulizia delle strade. Dovranno garantire almeno una modalità senza costi aggiuntivi per il pagamento della Tari, e assicurare rateizzazioni con un occhio di riguardo alle famiglie in difficoltà che rientrano nella platea del bonus sociale per le utenze elettriche, idriche o del gas; dovranno anche attivare un numero verde gratuito per i contribuenti, come gratuito andrà assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Tempi certi, e celeri, andranno garantiti per i rimborsi degli importi non dovuti, o per gli interventi da attivare quando l’utente segnala un problema.

Loading...

Gli standard per il servizio rifiuti

Il lungo elenco dei doveri, o per meglio dire degli standard da assicurare nel tentativo di archiviare la caotica geografia attuale del servizio rifiuti che a seconda delle città raggiunge picchi di eccellenza o abissi di emergenza, è contenuto nella delibera 15/2022 con cui l’Arera, l’Autorità di regolazione del settore, tenta un deciso passo avanti nella riforma della Tari.

Passo ambizioso ma probabilmente destinato a moltiplicare l’agitazione nelle amministrazioni locali, che dovranno definire il proprio regolamento entro il 31 marzo per far scattare gli standard dal prossimo anno.

La scadenza di marzo

Quello di fine marzo è lo stesso termine già previsto per i bilanci preventivi e per le delibere Tari, che i sindaci stanno chiedendo finora senza successo di spostare con la conversione del Milleproroghe o con il decreto Sostegni-ter, in cui al momento non è riuscita a farsi largo nemmeno la richiesta di rinnovare i fondi per gli sconti Tari alle attività economiche in crisi.