Tariffe, scioperi, crisi politiche. Nei cieli scatta l’emergenza utili Per Lufthansa utili a - 70%, Ryanair -29%. Si salvano Air France-KLM e IAG. Le tensioni a Hong Kong costano il 7% in Borsa a Cathay. In calo la redditività di Mara Monti

Trasporto aereo: la crescita futura passa attraverso le low cost

3' di lettura

Sarà un’altra estate calda per le compagnie aeree. L’ultima spallata arriva da Hong Kong uno dei più importanti hub asiatici per i voli dall’Europa verso il Far East e l’Australia: per due giorni l’aeroporto internazionale dal quale lo scorso anno sono transitati 75 milioni di passeggeri, è stato oggetto di proteste costringendo le autorità aeroportuali a cancellare centinaia di voli. La più colpita è stata la compagnia nazionale Cathay Pacific che tra arrivi e partenze ha soppresso 272 voli coinvolgendo oltre 55mila passeggeri, secondo i dati comunicati dal vettore. Cathay Pacific è arrivata a perdere in Borsa il 7% in due giorni, toccando il livello più basso degli ultimi 10 anni.

Nuovi scioperi in arrivo

Il caos di Hong Kong è soltanto l’ultimo di una serie di proteste che stanno mettendo sotto pressione il settore. I piloti di Ryanair prima compagnia europea per numero di passeggeri trasportati, hanno annunciato una serie di scioperi il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre se non si avvierà un tavolo di trattative con l’azienda. Difficile immaginare che i piloti tornino sui loro passi, dal momento che Ryanair sta valutando i tagli da operare il prossimo autunno, per colpa dei quali circa 900 dipendenti, compresi i piloti della Gran Bretagna, rischiano il posto di lavoro. Lo stesso hanno minacciato i piloti di British Airways benché al momento la protesta sia stata sospesa in attesa dell’esito delle trattative al momento ancora in corso.

Quale sarà il risultato del confronto al momento è incerto. Di certo c’è che il costo del lavoro continuerà a salire così come il carburante, mettendo pressione sui risultati finanziari: nel secondo trimestre, Lufthansa ha ridotto gli utili del 70% e il titolo è scivolato del 31,4% da gennaio; easyJet per colpa della Brexit ha visto le azioni scendere del 18,03% e Iag (British Airways e Iberia) del 31,2%. In controtendenza Air France-KLM che nel secondo trimestre ha incrementato gli utili e in Borsa ha guadagnato il 7,28%. I timori di un rallentamento della crescita globale, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, la Brexit oltre alla messa a terra da cinque mesi dei Boeing 737 Max, dopo gli incidenti di Lagos e Etiopia, sono tra i fattori che più stanno pesando sul settore.

I rischi per il settore