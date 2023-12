Tartu: Capitale europea della cultura 2024

Da tempo gli estoni considerano Tartu- a 180 chilometri dalla capitale Tallinn - il cuore culturale e intellettuale del Paese, grazie ai suoi musei di altissimo valore, ai vivaci caffè e all’università più antica del Paese. Non stupisce quindi che questa Città della letteratura UNESCO sia stata scelta come una delle tre Capitali europee della cultura per il 2024, insieme a Bad Ischl in Austria e Bodø in Norvegia. Tartu e l’intera regione meridionale dell’Estonia celebrano l’occasione con un anno di eventi, dai concerti di musica classica alle proiezioni di film, fino alle installazioni artistiche all’aperto. Uno dei momenti salienti sarà Kissing Tartu, in omaggio alla fontana Kissing Students della città. La serie di eventi celebrerà la gioia del bacio, con una dimostrazione di baci che avrà luogo nella piazza del Municipio e sarà trasmessa in diretta. Anche Stencibility, l’annuale festival europeo di arte di strada itinerante, terrà un’edizione speciale in città, presentando la più grande mostra di adesivi d’Europa. Il progetto Curated Diversity, invece, supervisionerà un’importante iniziativa per abbellire gli spazi pubblici di Tartu con nuovo verde.

