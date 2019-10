Tartufo bianco d’Alba, l’asta 2019 domenica 10 novembre

1' di lettura

Quest’anno siamo all’edizione numero 20: domenica 10 novembre l’asta si svolgerà, come da tradizione, al Castello di Grinzane Cavour. In diretta a partire dalle ore 13, collegamento con Hong Kong (dove l’asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba può contare sul consolidato sostegno dello chef tre stelle Michelin Umberto Bombana), ma anche Singapore e Mosca, per il magnifico lotto finale costituito dal Tartufo Bianco d’Alba più bello e dai formati più importanti di Barolo e Barbaresco. L’edizione 2018 ha fruttato complessivamente 393.900 euro, con il lotto finale conquistato da un imprenditore di Hong Kong per 85mila euro. In totale, negli anni, sono andati a progetti di beneficenza oltre 4,4 milioni di euro (S.Sa.)