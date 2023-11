Tartufo bianco, cresce il business. Quotazioni intorno a i 450 euro l’etto

«Il tartufo è uno straordinario volano del territorio – afferma Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera – e ogni anno la domanda di tartufo aumenta, anche grazie alla ristorazione internazionale che vede in questo prodotto un tratto d’élite sempre più distintivo».

Difficile fare una stima delle quantità prodotte in Italia: il tartufo, sia bianco che nero, cresce spontaneamente lungo tutto lo stivale. A valore il giro d’affari di prodotti freschi, conservati e a base di tartufo è valutato attorno ai 200 milioni di euro, mentre a livello globale raggiunge tra i 400 e i 500 milioni all’anno, a seconda della disponibilità, qualità e domanda.

La filiera del tartufo in Umbria

Tre fattori che si tenta sempre più di governare, a cominciare proprio dalla disponibilità. E in questo l’Italia è pioniera, poiché a febbraio in Umbria è nata la prima filiera al mondo del tartufo, merito di un bando elaborato dalla Regione: 5,4 milioni di euro messi a disposizione delle imprese agricole e agroindustriali con l’obiettivo di incrementare la produzione, sia nella quantità che nella qualità, e di renderla tracciabile. Cinque le filiere tartuficole nate che coltiveranno quasi 600 ettari di terreni, in prevalenza marginali o abbandonati.Poco giorni fa la stessa Regione ha dato il via libera anche a un disegno di legge per semplificare il riconoscimento delle tartufaie coltivate. «È un primo passo – rileva l’assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni – per fare dell’Umbria la “capitale italiana” del tartufo».

La crescita di Urbani tartufi

Una delle filiere avviate è quella capitanata da Urbani Tartufi, a cui si sono uniti 100 produttori, che ha messo a tartuficultura 250 ettari di terreno. Così facendo la produzione stimata, a partire dal decimo anno di vita dell’impianto, è di circa 2mila kg l’anno di tartufo nero pregiato e circa 20mila kg/anno di tartufo estivo.

«Il nostro scopo è triplice: garantire la crescita del mercato del tartufo, creare una vera e propria filiera di tracciabilità e fare del bene all’ambiente» afferma Giammarco Urbani, quinta generazione alla guida dell’azienda assieme a Carlo e Olga. L’azienda di Scheggino (Pg) è leader nella produzione e trasformazione di tartufo (85 milioni di euro di fatturato) e già nel 2017 aveva dato il via al progetto di Truffleland, società specializzata nella produzione e vendita di piantine da tartufo micorrizate, realizzazione di impianti tartufigeni e di tartufaie coltivate. Presente in oltre 80 Paesi nel mondo, da poco ha portato il tartufo anche in grande distribuzione con la Linea Filosofia Naturale di otto referenze, dal tartufo nero affettato alle salse.