Tarvisio e Sella Nevea, l'inverno sulle montagne di confine

Il Friuli è lontano ma non così tanto (500 km da Milano) e chi cerca una destinazione alternativa per una settimana bianca senza affollamenti eccessivi ecco che Tarvisio, la più nota stazione sciistica delle Alpi Orientali, proprio sul confine con Austria e Slovenia, può essere una buona idea. Siamo nella Val Canale, nel comprensorio più grande della Regione (circa 33 km di piste), e il tracciato più suggestivo e impegnativo, la pista Di Prampero, parte ai piedi del Santuario dei Lussari e del villaggio divenuto un'icona tra le più fotografate delle Alpi e si butta per circa 4 km in una picchiata di 1000 metri di dislivello fino al paese di Camporosso. Nel fondovalle si pratica invece lo sci nordico (per complessivi 60 km di piste di differenti difficoltà) fra la Piana del Priesnig e la Val Saisera e lo sleddog. A pochi chilometri di distanza, chi sceglie di sciare sulle pendici Monte Canin, a Sella Nevea, nel Comune di Chiusaforte, può invece sconfinare sci ai piedi anche in Slovenia, nell'area sciistica di Bovec, e risalire in quota con lo stesso skipass. È di questi luoghi, infine, un doppio primato da non trascurare: i 13 metri di neve scesi nel 2009 e i meno 40 gradi registrati nella vicina Fusine a 780 metri di altitudine.

