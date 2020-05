Task force, la toppa in extremis all’assenza di donne

Ma la sottorappresentazione è ovunque

Nel comitato Colao, su 20 componenti le donne finora sono soltanto 4: Elisabetta Camussi, Raffaella Sadun, Filomena Maggino e Mariana Mazzucato. Nella maxi task force dati istituita dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano le donne sono 17 su 76, ma tra i suoi otto sottogruppi due sono interamente maschili. Le donne sono schiacciante minoranza anche nella struttura commissariale di Domenico Arcuri, composta di 40 persone.

Unica squadra femminile: quella di Bonetti

Va meglio soltanto in due team: il gruppo di lavoro sulla scuola del futuro voluto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e presieduto da Patrizio Bianchi (su 18 esperti le donne sono 8) e la task force “Donne per un nuovo Rinascimento” creata dalla ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, l’unica interamente femminile, quasi a compensare il “deserto” delle altre. Ma anche poco efficace, quasi “decorativa”, visto che Conte ha indicato come le vere squadre di supporto all’Esecutivo per la fase 2 siano il Comitato tecnico-scientifico e quella capitanata da Colao.

La giustificazione di Borrelli

Resta la domanda: perché? «I membri del comitato tecnico-scientifico vengono individuati in base alla carica, come ad esempio il capo della Protezione civile o il presidente dell’Iss», ha candidamente risposto Borrelli a chi gli chiedeva conto di un Cts monogenere. «Se queste cariche fossero state ricoperte da donne avremmo avuto nel comitato tecnico scientifico una componente femminile adeguatamente rappresentata».

Nelle stanze dei bottoni le donne non ci sono

Forse involontariamente, il capo della Protezione civile ha così segnalato il baco generale del sistema: l’incapacità di esprimere donne ai vertici. Baco che ormai stride con la realtà, come la pandemia ha messo in luce. Perché le donne sono in prima linea negli ospedali e nei laboratori di ricerca, il “braccio” dell’emergenza. Ma sono mancate nel “cervello”. E si è visto. Perché altrimenti non avremmo riaperto senza immaginare soluzioni per le bambine e i bambini. Con il rischio, anche questo segnalato invano, che a pagare il prezzo più alto della crisi siano proprio le donne, quelle con i lavori più fragili, che ancora una volta magari si vedranno costrette a mettere da parte le proprie competenze e a restare a casa.

Il comitato #Datecivoce: serve una legge

Non stupisce allora la richiesta del comitato #Datecivoce a Conte: approvare una legge affinché in ogni commissione, organo, tavolo tecnico di nomina istituzionale e pubblica ci sia reale parità. Andando oltre la legge Golfo-Mosca 120/2011 per le società quotate e portando ovunque la rappresentanza al 50%. Perché «avere percentuali eque di uomini e donne vuol dire non solo cambiare la visione politica del Paese ma anche ridare fiducia a chi crede che solo nel rispetto reciproco, nel rispetto della Costituzione e nella ricchezza della differenza possa nascere un Paese migliore».