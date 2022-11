Tasmania: paure e angosce nell'era della scienza e della tecnica

Paolo Giordano (credit Pierluca Esposito)

Lungo le pagine del romanzo sfila l'intero campionario delle angosce collettive, quelle che dovrebbero toglierci il sonno. Memento mori, ricordati che devi morire. Una catastrofe al mese. O forse al giorno, da quando esistono i social. Quel che è peggio è che si tratta di minacce reali, alcune ignorate dai più.

E mentre il pianeta va in pezzi, si sgretolano le relazioni sociali, si perde il senso di sé, della propria identità. Il protagonista, P.G., attraversa una crisi di coppia con una donna più anziana di lui, Lorenza, madre di un figlio adolescente, Eugenio. Il suo migliore amico, Giulio, vive a Parigi, ma nemmeno lui è felice, impegnato com'è nella battaglia per l'affidamento del figlio. Di fronte all'incapacità di affrontare i propri fallimenti, quale strategia migliore che farsi schermo delle emergenze planetarie? È lo stesso P.G. a riconoscerlo, persuadendo il giornale per cui lavora a spedirlo lontano da casa, a Parigi. “Se non ci fosse stata in previsione una conferenza sul clima è probabile che avrei inventato un'altra scusa per partire, un conflitto armato, una crisi umanitaria, una preoccupazione più grande e diversa dalle mie da cui farmi assorbire. Forse sta tutta lì la fissazione di alcuni di noi per i disastri incombenti, quell'inclinazione verso le tragedie che scambiamo per nobile, e che costituirà, credo, il centro di questa storia: nel bisogno di trovare a ogni passo troppo complicato della nostra vita qualcosa di ancora più complicato, di più urgente e minaccioso in cui diluire la sofferenza personale. E forse la nobiltà, in tutto questo, non c'entra davvero niente”. Lui e Lorenza non riescono ad avere un figlio, questo è il nocciolo: “In quei giorni la mia piccola catastrofe personale mi stava molto più a cuore di quella planetaria, dell'accumulo di gas serra nell'atmosfera, del ritiro dei ghiacciai e dell'innalzamento degli oceani”.

Tasmania è un romanzo complesso, alto, anche se a volte si ha l'impressione che giri a vuoto, come un giallo in cui non sia stato commesso alcun delitto, in cui manchi l'assassino. Addossare le colpe all'umanità è facile. Dov'è il male privato? Giordano non si sporca le mani; mai un pensiero feroce! Ma a un romanzo di così ampi orizzonti, che sa cogliere alla perfezione lo spirito del tempo in cui viviamo, lo si può perdonare.