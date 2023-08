Tassa sugli extraprofitti, privatizzazioni e alleanze in Europa: ecco le distanze tra Lega e Fi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Più si avvicina il momento di definire le misure della manovra, e più escono alla luce del sole le distanze tra gli azionisti di maggioranza dell’esecutivo Meloni. La festa del quotidiano Affari italiani a Ceglie Messapica ha fornito il ring per la sfida tra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. È stato un confronto aperto sulla manovra e scontro totale sulle alleanze europee in vista delle elezioni del 2024. Tajani è salito sul palco del paesino pugliese, che è stato regno delle vacanze della premier Meloni, e ci è restato finché non ha passato il testimone al leghista, collegato da Pinzolo.

Privatizzazioni

Il primo dossier sul quale è emersa una certa distanza è quello delle privatizzazioni, soluzione che avrebbe l’obiettivo di “fare cassa” e reperire risorse con cui finanziare le misure della prossima legge di Bilancio. Dopo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anche Tajani ha ammesso che la seconda manovra finanziaria del governo Meloni sarà una traversata “difficile” da affrontare per mancanza di fondi. Il ministro degli Affari esteri ha insistito sulle privatizzazioni: «Troviamo un altro modo per cercare i soldi», ha affermato, spiegando la sua proposta di liberalizzazione dei porti (ma non solo). Una proposta che la Lega ha respinto nei giorni scorsi. «Ci sono già presenze cinesi in porti europei, prima di spalancare le porte a chi ci vede terra di conquista starei attento», ha sottolineato dallo stesso palco di Ceglie Salvini.

Loading...

Le alleanze a livello europeo

Pungolato dalle domande sulle alleanze alle prossime elezioni europee. Tajani ha detto di considerare «impossibile» l’ipotesi di un’alleanza di Forza Italia con «Afd e il partito della signora Le Pen. Provo disgusto quando un leader politico, mi riferisco al leader di Afd, dice che i bambini disabili non possono stare in classe con gli altri. Mi fa schifo sentire queste cose di sapore nazista. Non farò mai un patto con loro», ha aggiunto. A stretto giro, la replica di Salvini: il centrodestra deve andare unito anche in Europa e Le Pen è certamente meglio di Macron, è stata la risposta del leader della Lega.

La tassa sugli extraprofitti

Infine a dividere i due partiti resta anche la tassa sugli extraprofitti delle banche su cui Forza Italia pianta paletti sempre più profondi. «In disaccordo» per il metodo con cui è stata introdotta l’imposta (in solitaria dalla premier - è la contestazione - e tagliandoli fuori), Tajani ha posti l’accento sulle correzioni da fare. Le modifiche consisteranno in almeno 4 emendamenti che Fi proporrà alla norma. A differenza di Salvini che ha difeso la novità e non l’ha messa in discussione.