Tassa sulla fortuna, addio alla flat tax del 12%. Arrivano gli scaglioni fino al 25%

Chi più vince più paga al fisco

A partire da maggio, in modo che gli operatori possano registrare la novità anche su tutte le macchinette sparse sul territorio, la tassa sulla fortuna sarà applicata a scaglioni. Nessun prelievo – una specie di “no tax area” – per le vincite fino a 500 euro. Oltre quella cifra e fino a 1.000 euro il fisco preleverà direttamente all’incasso della vincita il 15%. Percentuale che sale al 18% per le vincite da 1.000 a 10mila euro, e al 21% per lo scaglione da 10mila fino a 50mila euro. Il conto diventa più salato (23%) se si riuscirà a centrare una vittoria tra i 50mila euro (che certo non cambio una vita) e 10 milioni (che la vita la possono cambiare). Oltre questa soglia, ed entriamo nell’area della super-fortuna, il fisco si tratterrà, come accennato, a un quarto della vincita. Su 20 milioni l’amministrazione se ne terrà ben cinque. Conto davvero salato: ma chissà, forse una volta tanto pagare la tassa al Fisco non sarà così doloroso.