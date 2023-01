Tassa sui maxi utili, scontro totale in Spagna fra Governo e banchieri

Anche la Vigilanza Bce contraria

Pur senza quantificare i rischi per il credito, anche la Vigilanza della Banca centrale europea si è detta contraria alla tassazione straordinaria delle banche vigilate. Alla richiesta del Parlamento spagnolo di un parere «non vincolante», Bce ha messo in guardia dalle conseguenze negative: «Se viene danneggiata la capacità delle banche di mantenere adeguate capacità patrimoniali - si legge nel parere firmato dalla presidente Christine Lagarde - si rischia di compromettere il corretto funzionamento della trasmissione della politica monetaria all'economia».

Ma il Governo spagnolo ha deciso di tirare dritto sulla strada intrapresa e ha confermato la decisione di tassare in via straordinaria i profitti delle banche. Non è l'unico nell'Unione Europea. Anche Ungheria e Repubblica Ceca hanno adottato provvedimenti analoghi con la stessa motivazione: alleviare il costo per i bilanci pubblici dei contributi necessari a ridurre l'impatto del caro bollette sulla popolazione.