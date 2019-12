Tassa sui money transfer dimenticata e senza istruzioni

La nuova imposta sarebbe anche «ingiustificatamente discriminatoria» in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento, e non anche agli altri operatori autorizzati ad offrire servizi simili, quali le banche e Poste Italiane. A sostenerlo è stata l’Autorità garante della concorrenza, nel Bollettino n. 7 del 18 febbraio 2019, in cui si auspicano modifiche in quanto la disposizione sarebbe suscettibile di alterare il confronto competitivo: il tributo, infatti, costituirebbe un elemento addizionale di costo a carico dei soli istituti di pagamento. E per i consumatori sarebbe un ulteriore aggravio in termini di trasparenza e costi di ricerca.

Criteri di calcolo e contabiliLa tecnica normativa utilizzata potrebbe far ritenere il tributo dovuto a prescindere dai decreti attuativi («A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro», secondo il comma 1, articolo 25-novies, Dl 119/2018), ma notevoli incertezze permangono sulla determinazione del tributo, in particolare se l’imposta debba essere calcolata al lordo o al netto delle commissioni, di quelle fisse o anche quelle collegate al tasso di cambio applicato al cliente.

Non è neppure chiaro quali possano essere le responsabilità in capo all’istituto di pagamento in caso di mancata riscossione del tributo. Alcuni ritengono che nel caso di specie non sia configurabile la figura del sostituto di imposta. Il compito del money transfer sarebbe meramente strumentale all’esazione dell’imposta, trattandosi di una sorta di soggetto facilitatore alla riscossione, come accade per i cosiddetti «agenti contabili».

Anche in vista della prossima chiusura dei bilanci di esercizio è indispensabile che gli amministratori abbiano a disposizione tale informazione ed evitino di appostare (improbabili?) poste aleatorie.

Il precedenteGià nel 2011 si era tentato di introdurre un analogo tributo sulle rimesse (articolo 2, comma 35-octies del Dl 138/2011). L’imposta era stata fissata al 2% sulle somme trasferite, con un minimo di prelievo di 3 euro, ma con una completa esenzione per i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale. La riscossione avrebbe dovuto essere operata, oltre che dagli istituti di pagamento, anche dagli istituti bancari e dagli altri agenti di attività finanziaria.