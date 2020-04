Tassare le rendite finanziarie per rendere sostenibile il debito

Il governo dovrebbe mandare segnali credibili ai mercati sulla sostenibilità del debito stesso. Guardiamo ai numeri. Con una ricchezza netta delle famiglie grande 8,4 volte il reddito disponibile (una ricchezza pro capite di 158mila euro, superiore a quella della Germania: dati Bankitalia) gli italiani potrebbero ben assorbire l’introduzione di qualche forma di tassazione annuale della ricchezza (non solo immobiliare come Imu e cedolare sugli affitti). Parliamo di tassazione annuale delle rendite finanziarie in generale, probabilmente preferibile a ipotesi di pesante prelievo una tantum sullo stock di risparmio (governo Amato 1992), e anche di prestiti irredimibili a rendimento quasi zero da tempi di guerra. Tenuto conto che più di due terzi della ricchezza netta è concentrata nel quinto più ricco delle famiglie, e un altro 15% della ricchezza appartiene al quintile subito inferiore (ancora dati di Bankitalia), tale tassazione delle rendite finanziarie potrebbe essere disegnata rispettando il vincolo costituzionale della progressività.

Anticipo almeno due obiezioni:

1) accrescere la pressione fiscale sui privati in una fase di recessione è una mossa autolesionista che aggrava la recessione stessa;

2) qualsiasi annuncio di imposta patrimoniale fa fuggire i capitali all’estero, riducendo la base imponibile.

Incidenza marginale

Alla prima obiezione risponderei che l’accresciuta tassazione patrimoniale, ben calibrata per pesare poco o nulla sui due quinti dei contribuenti che detengono tutti assieme meno dell’8% della ricchezza privata, inciderebbe solo marginalmente sulla spesa delle famiglie.

In più, una mossa che rimuovesse i dubbi sulla sostenibilità della finanza pubblica italiana, lasciando inalterata la pressione fiscale sui redditi da lavoro e allargando invece la base imponibile includendovi i patrimoni, potrebbe produrre aspettative stabilizzanti sul futuro dell’economia, e di riflesso minor pessimismo sulle prospettive occupazionali e reddituali dei contribuenti onesti.