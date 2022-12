Tassazione delle criptovalute solo se convertite a corso legale

Ascolta la versione audio dell'articolo

È certamente positivo che la legge di Bilancio 2023 intenda regolamentare sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività.

Per quanto concerne la tassazione delle persone fisiche, che non agiscono come imprenditori, il Ddl propone l’inserimento di una lettera (c-sexies) all’articolo 67, comma 1, del Dpr 917/1986, affermando che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni».

La disposizione conferma indirettamente quanto da tempo sosteniamo sul Sole 24 Ore circa le criptovalute: cioè che il loro trattamento tributario non poteva (può) essere equiparato a quello delle valute estere. Troppi gli ostacoli: dal cambio al 1° gennaio (che non può avere senso per un fenomeno così oscillante), ai 7 giorni lavorativi continui (una sorta di ossimoro per il mondo crypto), fino all’equiparazione del wallet al conto corrente. Questo non significa necessariamente che i proventi derivanti dalle crypto non risultavano tassati (tesi sostenuta da una parte della dottrina), ma che probabilmente la soluzione stava in altre norme cosiddette “di chiusura”.

A ogni modo, ora la proposta normativa intende regolare la disciplina delle “cripto-attività”. Il riferimento a queste ultime deve però essere attentamente ponderato.

Tra attività e asset

La definizione di cripto-attività – oltre a contemplare, evidentemente, quella di valuta virtuale – non pare poter essere equiparata a quella di “crypto-asset” contenuta nel Regolamento europeo MiCa (Markets-in-crypto-assets), riguardante la regolamentazione comunitaria del mercato dei cosiddetti, appunto, “crypto-asset”; regolamento che è destinato a essere approvato dal Parlamento europeo, presumibilmente nel febbraio 2023. Il regolamento MiCa, infatti, non riguarda tutte le cripto-attività, in quanto esclude, ad esempio, gli Nft e la DeFi (Decentralized finance).