Tasse sui biglietti aerei: tutti i costi che incidono sui nostri voli

5 voci di costo sono per i diritti aeroportuali (compresa la sicurezza)

Quando si acquista un biglietto aereo, dunque, il puzzle che compone il prezzo finale è molto ampio. Qualcosa che ricorda, per intenderci, le accise sul carburante. In un documento molto dettagliato, redatto dal Centro Europeo Consumatori, si parla ad esempio dei diritti aeroportuali. Questi rappresentano il corrispettivo che gli utenti (passeggeri, compagnie aeree, operatori, ecc.) pagano per la fruizione di beni e dei servizi messi a disposizione all'interno di uno scalo aeroportuale. E in un comune biglietto aereo, le voci relative a questi diritti sono solitamente cinque. Le sigle sono le seguenti: HB, EX, VT, IT ed FN. Impattano in modo considerevole sul prezzo finale.

Con HB viene indicata l'addizionale di competenza comunale, del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Interno, e solitamente è pari a 6,50 euro. EX è invece la voce relativa alla spesa sostenuta per i controlli di sicurezza dei bagagli in stiva. Con VT si intende il compenso che la compagnia aerea deve versare per i controlli sui passeggeri e sui bagagli a mano. IT è invece la voce relativa ai diritti che la compagnia aerea sostiene verso il gestore dei servizi aeroportuali: è una voce che varia da scalo a scalo, pesa abbastanza sul prezzo finale, e comprende in sostanza i costi relativi al personale preposto al check-in e ai vari imbarchi. FN, infine, è l'IVA sui costi dei diritti aeroportuali, che in Italia è pari al 10%.



La tassa sul carburante è sempre variabile

Nella giungla delle sigle che compongono un biglietto aereo, rimangono dunque fuori MJ, YQ ed YR. Con MJ sono indicati i costi sostenuti per l'assistenza ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta. È un costo che grava su tutti, a prescindere dal loro stato, e varia da aeroporto ad aeroporto. Ma è comunque poco impattante sul costo finale. YQ, invece, è il cosiddetto codice unico per i costi di sicurezza, assicurazione e l'addizionale Fuel Surcharge. Con Carrier-imposed surcharge si intende una sorta di tutela per le compagnie aeree dalle fluttuazioni del prezzo del carburante, in seguito alle oscillazioni del costo del petrolio. Infine la voce YR, che altro non è che la commissione per il servizio di vendita del biglietto.