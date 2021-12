Tasse, ecco i modelli 2022. Nel 730 corsa ai nuovi bonus: dalla musica alla casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La lunga stagione delle dichiarazioni dei redditi si è appena chiusa a fine novembre 2021 ed è già tempo delle nuove dichiarazioni da presentare nel 2022. Sono infatti pronte le bozze del modello 730/2022, per il 2021.

Come annunciato dall’agenzia delle Entrate sono disponibili sul sito le bozze dei modelli 2022 delle dichiarazioni 730, certificazione unica (Cu), 770 e dichiarazione annuale Iva, con le relative istruzioni.

Di norma, il modello 730 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e i pensionati, in possesso di determinati redditi. Come riportano le istruzioni, il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati dal mese di agosto o di settembre); se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Le novità del modello 2022

Nel 730/2022, per il 2021, entrano gli aumenti, pari a 1.200 euro, del trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28mila euro e dell’ulteriore detrazione decrescente prevista per i redditi fino a 40mila euro. Debutta inoltre il bonus musica, cioè la detrazione per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a mille euro se il reddito complessivo non supera i 36mila euro.

Altra novità riguarda la possibilità di fruire del superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute unitamente agli interventi sismabonus ed ecobonus.