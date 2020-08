Tasse locali, dal 2016 conto più leggero con l’addio alla Tasi sulle prime case Se nel 2015 in Italia il prelievo medio sulla famiglia-tipo segnava quota 1.983 euro, l’anno scorso si è “fermato” a 1.620 euro di Dario Aquaro

Se nel 2015 in Italia il prelievo medio sulla famiglia-tipo segnava quota 1.983 euro, l’anno scorso si è “fermato” a 1.620 euro

3' di lettura

Negli ultimi quattro anni il peso del fisco locale si è fatto più leggero: se nel 2015 in Italia il prelievo medio sulla famiglia-tipo segnava quota 1.983 euro, l’anno scorso si è “fermato” a 1.620 euro. Una differenza di oltre 360 euro che ha diverse spiegazioni, ma che è possibile attribuire soprattutto alle (ex) imposte sugli immobili: in particolare, l’addio alla Tasi sulle abitazioni principali non di pregio, a partire dal 2016.

Premessa: i report annuali di Bankitalia sulle «Economie regionali...