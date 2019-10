Tasse, i miliardari Usa pagano aliquote più basse dei loro dipendenti Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, l’anno scorso l’elite degli ultra-miliardari ha pagato un’aliquota fiscale effettiva inferiore a quella dei lavoratori di Marco Valsania

New York - La grande diseguaglianza che divide l'America, e che da dramma sociale si trasforma ormai anche in zavorra economica, ha fatto segnare un nuovo record: per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, l'anno scorso l'elite degli ultra-miliardari ha pagato un'aliquota fiscale effettiva inferiore a quella dei lavoratori. Poco piu' del 20%, una volta sommate le tasse federali, statali e locali.

Il calcolo è contenuto in un nuovo volume a firma degli economisti Emmanuel Saez e Gabriel Zucman della University of California, dal titolo significativo “The Triumph of Injustice” - Il trionfo dell'ingiustizia - in uscita la prossima settimana. Saez e Zucman, assieme al collega Thomas Piketty, sono da anni in prima fila negli studi e nel dibattito sulla crescente sperequazione nella societa' statunitense. Zucman si e' guadagnato di recente la copertina della rivista Bloomberg Businesweek con il soprannome di “wealth detective”, poliziotto della ricchezza.

Il loro ultimo j'accuse, che ha gia' trovato eco alla viglia della pubblicazione nei mass media americani a partire dal Washington Post e dal New York Times, analizza le aliquote effettive a carico degli americani nella storia. Uno sforzo considerato senza precedenti. Come senza precedenti appare la sua conclusione: che nel 2018 l'aliquota delle imposte per le 400 famiglie piu' abbienti del Paese e' stata in realta' pari al 23 per cento. Vale a dire di oltre un intero punto percentuale inferiore a quella invece versata dalla meta' meno abbiente dei cittadini del Paese, che si e' attestata al 24,2 per cento.

E' una realta', quella della diseguaglianza fiscale, che e' peggiorata - e di molto - nel corso dei decenni. Nel 1980 quella stessa fascia, le 400 famiglie piu' ricche, avevano sulle spalle una aliquota effettiva pari a ben il 47 per cento. Per non parlare degli anni Sessanta, quando raggiungeva il 56 per cento. Ancore prima, negli anni Cinquanta, stando alle stime saliva fino al 70 per cento. La percentuale pagata dalla meta' piu' povera della popolazione e' al contrario rimasta sostanzialmente invariata nel corso del periodo esaminato.