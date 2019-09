Tasse sulle Pmi, Nord-Est il meno tartassato Per il 2019 è Bolzano il comune capoluogo più virtuoso d’Italia con un total tax rate, l’aliquota complessiva media che grava sulle Pmi, pari al 53% di Enrico Bronzo

Quest’anno il festeggiamento della “liberazione fiscale”, il “Tax free day”, per le Pmi sarà il 5 agosto. Come ogni anno, a segnare la data sul calendario è la Cna, che per il 2019 prevede, grazie agli sconti stabiliti per l’Imu, un alleggerimento della pressione fiscale che grava sulle piccole e medie imprese.



Da sei anni l’analisi della Cna misura il peso del fisco sul reddito delle piccole imprese in 141 Comuni italiani, tra i quali tutti i capoluoghi di provincia. L’analisi è basata sull’impresa tipo italiana, con un laboratorio o un negozio, con ricavi per 431mila euro, un impiegato e quattro operai dipendenti, 50mila euro di reddito.



La previsione

La parte di profitto che le Pmi girano al fisco “quest’anno scenderà sotto il 60%: per la precisione al 59,7% contro il 61,2% del 2018. Tornando quasi ai livelli del 2011”.



Le motivazioni