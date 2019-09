Tasse: nel programma entra il taglio Irpef, c’è il nodo risorse Le priorità in manovra restano riduzione del cuneo e stop all’Iva. Tempi più lunghi per la riforma fiscale. Coperture da Quota 100, anti evasione e bonus Ue. Sì alla legge elettorale di Marco Rogari e Gianni Trovati

3' di lettura

Nel programma del governo giallo-rosso entra anche la riforma dell’Irpef. Ma con tempi e compatibilità economiche tutte da definire. La «seria riforma fiscale» fa la sua comparsa nel messaggio video diffuso nel tardo pomeriggio di ieri dal premier incaricato Giuseppe Conte. E punta a dare al governo un respiro più ampio, che non si esaurisca nella prossima manovra. Manovra che dovrà decretare lo «stop all’aumento dell’Iva», e secondo il programma affinato negli incontri di ieri a Palazzo Chigi avrà anche il compito di tagliare il cuneo fiscale, occuparsi del salario minimo «orario», quindi in una versione che apre alle ipotesi Pd, e introdurre misure per sostenere le famiglie, incentivare le nascite e aiutare i disabili.

L’agenda targata Conte, in cui entra ufficialmente anche la revisione della legge elettorale chiesta dal Pd per accompagnare al taglio dei parlamentari, sarà affinata ancora stamattina in un nuovo giro di incontri. Ma sul piano della politica economica non sembra per ora superare i limiti delle prime bozze. Rimaste evasive sullo snodo chiave delle risorse da trovare per tradurre in misure i buoni propositi di questi giorni.

Il tema in realtà non è assente dai tavoli tecnici che preparano il governo Conte-2. Al centro c’è la “manutenzione” di quota 100, con una riduzione della platea potenziale già l’anno prossimo e un possibile stop anticipato alla sperimentazione per chiuderla a fine 2020 (si veda il Sole 24 Ore di domenica). Alla ricerca delle compatibilità economiche si lavora poi a nuove misure anti-evasione, a partire da un’estensione di fatturazione e scontrini elettroniche a categorie che oggi ne sono escluse. E al ministero dell’Economia è già stato elaborato un nuovo piano di spending review, dopo gli scarsi successi degli ultimi anni.