Tasse sospese e assistenza agli anziani: così si attiva la macchina dei Comuni

NELLE CITTÀ

A Catanzaro il sindaco ha chiesto alla Soget, la società che riscuote i tributi comunali, di sospendere l’avvio di nuove procedure di riscossione coattiva. Mentre Anci Sicilia ha presentato al governo regionale un documento in dieci punti in cui chiede, tra l’altro, la proroga dei termini di tutti gli adempimenti finanziari, contabili e certificativi e un fondo per bilanciare dilazioni e ritardi di riscossione.

A Rimini, intanto, si sospende anche il pagamento per le associazioni sportive che non possono utilizzare le strutture pubbliche.

Consegne a domicilio e altri aiuti

Nel pacchetto di aiuti, quasi ovunque sono attivi servizi di consegna a domicilio di ricette mediche, farmaci o viveri. Spesso, come a Vercelli, sono attive anche linee telefoniche di supporto psicologico.

Ad Asti la mensa sociale si è attrezzata per consegnare pasti al sacco anziché nei locali interni. Pisa ha chiesto al prefetto e al tribunale di congelare sino a fine aprile gli sfratti per morosità e finita locazione e gli accessi di ufficiali giudiziari.

Rette congelate (e da rimborsare)

Inevitabile la sospensione delle rette per gli asili nido e le mense scolastiche, già annunciata - tra le altre - da Ferrara, Genova, Prato, Rimini e Roma. Per chi ha già pagato in anticipo, in arrivo rimborsi e compensazioni, come a Milano.

Parchi, mercati e strisce blu

Per ridurre i rischi di contagio, diverse città sono andate oltre le indicazioni del Governo, chiudendo i giardini pubblici recintati e disponendo controlli della polizia municipale in quelli aperti (così ad esempio a Bergamo, Brescia, Padova, Pescara, Roma e Vicenza). Moltissimi Comuni hanno chiuso tutti i mercati, compresi i banchi alimentari (come a Novara e Brescia), o con limitazioni d’orario (a Cagliari). Frequenti anche le chiusure dei cimiteri, come a Bergamo, forse il punto caldo dell’emergenza. A Messina il sindaco Cateno De Luca ha emesso tre ordinanze, l’ultima delle quali battezzata espressamente di “coprifuoco”.

Nell’ottica di alleggerire la pressione sui mezzi pubblici, spesso si concede di parcheggiare gratis in zona blu ed entrare nelle Ztl (a Torino, Palermo, Cremona, Ascoli, Milano, con varie regole). Novara offre trasporti pubblici gratuiti a medici e infermieri (mostrando il badge).

