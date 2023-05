Tassi, banche, digitale: Borse e finanza al test dei nuovi trend globali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo uno-due nel rialzo dei tassi la scorsa settimana, con Fed e Bce che hanno deciso di alzare il costo del denaro di 25 punti base a testa. Mossa identica in situazioni opposte, però: l’authority americana, infatti, lascia intravedere una pausa se non addirittura qualche taglio entro fine anno, come scontano già i mercati.

La presidente della Bce Christine Lagarde, invece, ha sottolineato come l’Europa non sia a traino degli Stati Uniti nelle decisioni di politica monetaria. L’inflazione è in calo, ma il previsto rialzo degli stipendi del 4% pone nuove pressioni su questo fronte. I mercati finanziari e le imprese si muovono, quindi, in un contesto ancora complicato da leggere.

Periodo thriller per le banche

Se si guarda al settore bancario, poi, gli ultimi mesi non sono stati dei più semplici: prima con il fallimento della Silicon Valley Bank, seguito da un effetto domino sulle banche regionali ancora in corso e poi il salvataggio d’emergenza orchestrato dal governo svizzero di Credit Suisse, acquisita dall’eterna rivale Ubs. Gli organi di vigilanza hanno dovuto fare mea culpa (negli Usa) e affrontare citazioni in giudizio da parte degli investitori (in Svizzera), mentre lo scorso marzo il Parlamento europeo ha votato per la riforma definitiva delle norme bancarie di attuazione di Basilea 3.

Imprese in ripresa

Segnali positivi sono arrivati anche sul fronte delle imprese. A febbraio il fatturato dell'industria torna a crescere in termini congiunturali, con un maggiore dinamismo della componente interna rispetto a quella estera. L'Istat stima che a febbraio i ricavi dell’industria siano aumentati dell'1,3%, in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva sia sul mercato interno (+1,7%), sia su quello esterno (+0,9%). Trend confermato anche dalla tornata di trimestrali delle società quotate in Borsa, che ha evidenziato ricavi e redditività in miglioramento per molti settori.

Il Festival dell’Economia

Partiranno da questi presupposti le riflessioni dei dialoghi e delle tavole rotonde del Festival dell’Economia di Trento, dal 25 al 28 maggio. Manager, imprenditori, accademici e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno per delineare le sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nel prossimo futuro, in un contesto internazionale geopolitico di incertezza.