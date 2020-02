Tassi BTp ai minimi: così il Giappone aiuta l’Italia a pagare meno sul debito

L'economia spiegata dal Nano: lo spread

Nel 2020 l’Italia sta beneficiando del forte calo dei tassi globale. Non solo perché dall’esito delle elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria del 26 gennaio non sono emersi risvolti negativi per l’attuale maggioranza di governo. Ma soprattutto per gli effetti globali che stanno portando gli investitori a continuare a comprare obbligazioni per coprirsi dall’ipotesi di ulteriori tagli da parte delle banche centrali come risposta ai rischi crescenti di rallentamento dell’economia globale a causa degli effetti diretti e indiretti sull’economia del coronavirus.

ECCO PERCHÉ GLI INVESTITORI NIPPONICI STANNO COMPRANDO BTP La differenza di tassi tra Italia e Giappone (Fonte: Ufficio Studi Il Sole 24 Ore)

Sta di fatto che il rendimento del BTp a 10 anni è sceso di circa 50 punti base da inizio anno. A gennaio 2020 era all’1,42%, il 17 febbraio si attestava allo 0,89%. La caduta dei tassi italiani è stata registrata anche sul mercato primario (quel che poi è più importante per il Tesoro perché gli interessi che paga sono difatti quelli fissati in sede di collocamento dei titoli sul mercato primario).

Le ultime aste di BTp in Italia sono state un successo, tanto in termini di domanda quanto in termini di tassi. L’11 febbraio il Tesoro ha venuto BTp a 15 anni per un controvalore di 9 miliardi, il rendimento è sceso all’1,48%.

Il 13 febbraio il Tesoro ha venduto 2,25 miliardi di BTp a 3 anni al tasso negativo di -0,1%. Minimo di tutti i tempi. Minimo anche per il BTp a 7 anni, collocato al rendimento di 0,48%. Senza dimenticare lo straordinario risultato del 16 gennaio quando Via XX settembre ha collocato il nuovo BTp a 30 anni, cedola 2,45%. Domanda record: 48 miliardi. Nel comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze si apprende della «significativa la partecipazione di investitori asiatici, che si sono aggiudicati il 3,7% dell'emissione». Anche per il BTp 15 la partecipazione asiatica è stata importante, tale da aggiudicarsi il 2,7% dell’importo offerto.

Domanda asiatica vuol dire prevalentemente domanda di investitori giapponesi. Come dichiarato dal maxi fondo pensione giapponese (il Global pension investment fund) che a fine 2019 ha indicato che gli acquisti di bond esteri con copertura dal rischio cambio, vengono trattati alla stregua dei titoli domestici.