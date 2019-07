Tassi, corsa alle sforbiciate delle banche centrali. Nel 2019 già 39 tagli

Manovrare i tassi è un’arma importante che le banche centrali utilizzano per provare a controllare il tasso di inflazione. Generalmente un rialzo dei tassi è sinonimo di un’economia in forte espansione (con il rialzo la banca centrale vuole evitare un surriscaldamento dell’inflazione generato dalla forte crescita dei consumi). Ma a volte, come nel caso dei rialzi annunciati a maggio da Zambia (al 10,25%) e Pakistan (al 12,25%) si tratta di manovre atte a evitare una fuga di capitali, attuate non perché l’economia cresce troppo ma perché sta perdendo appeal tra gli investitori (di solito questo accade quando un Paese ha un forte debito in valuta estera e una propria valuta debole).

Le manovre delle banche centrali e l’annessa teoria di controllare l’inflazione attraverso la leva dei tassi stanno però incontrando indubbie difficoltà negli ultimi anni. La Bce, ad esempio, nonostante abbia portato i tassi a “0” e già attuato un piano di quantitative easing immettendo oltre 3mila miliardi di euro attraverso il proprio arsenale di manovre espansive, sta facendo fatica a riportare l’inflazione vicino all’obiettivo del 2% (la media degli ultimi 10 anni è stata 1,2% e le previsioni per i prossimi 10 anni sono ancora all’1,2%). Un film già visto da oltre 20 anni in Giappone.

Questo sta facendo emergere nel dibattito accademico e politico nuove teorie, come la Modern monetary theory, che si focalizza più sulle politiche fiscali che non su quelle monetarie. Teorie tuttavia giudicate estremamente radicali.

Il nuovo trend di taglio dei tassi globali è comunque certamente legato al calo globale delle aspettative di inflazione, frutto di stime di rallentamento della crescita economica oltre che per problemi strutturali di alcune economie avanzate. Con ogni probabilità non verrà battuto il record di 207 strette registrato nel 2009 ma la direzione pare segnata.

