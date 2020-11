Tassi decennali, la Grecia avvicina l’Italia. Ecco perché secondo Moody’s il maxi-debito di Atene non preoccupa più L'agenzia «cambia verso» sul rating. L’azione di Bce tiene basso il costo del debito per tutti i Paesi della Ue, la differenza la fanno le diverse prospettive di crescita economica. Le riforme fiscali e della PA avviate dalla Grecia e il Recovery Fund porteranno a una crescita media del 3,5% all’anno. di Alessandro Graziani

Nella stessa notte del 6 novembre in cui in Grecia scattavano le nuove misure di lockdown anti-pandemia, e nelle piazze si susseguivano manifestazioni di protesta contro il Governo, a New York l'agenzia Moody's ha deciso a sorpresa di migliorare il rating del debito sovrano di Atene portandolo da B1 a Ba3. Il rating della Grecia resta nell'area dei “junk bond”, unico in Europa, ma il rendimento dei suoi bond decennali è sotto all'1% (0,86%, poco più dell'Italia che ieri pagava lo 0,72%), malgrado...