Tassi duali e controllo dello spread: la rivoluzione silenziosa della Bce

L’analisi dei dati offre supporto a questa “rivoluzione silenziosa”.

Il programma pandemico di acquisti Pepp: flessibilità totale

Il Pepp è stato lanciato nella seconda metà di marzo 2020 ed in poche settimane è arrivato a rappresentare l’80% di tutti gli acquisti netti di assets mensili effettuati dalla Bce (cfr. Figura 1) con valori superiori ai 100 miliardi per diversi mesi. Dopo il picco primaverile il ritmo si è assestato intorno ai 70 miliardi mensili. A fine novembre gli acquisti totali del programma hanno raggiunto i 700 miliardi di € e si stima che per marzo 2022, ipotizzando un breve periodo di tapering sulla falsariga di quanto accaduto per l’APP, si possa arrivare intorno ai 1.700 miliardi, lievemente al di sotto del limite massimo previsto.

BCE -PROGRAMMI DI ACQUISTO TITOLI Dati in miliardi di euro. (Fonte: Bce)

La Figura 2 visualizza gli acquisti cumulati nel tempo per meglio evidenziare la crescente incidenza che assumerebbe il programma PEPP rispetto all’operatività totale BCE sui mercati.

BCE - PROGRAMMI DI ACQUISTO TITOLI Acquisti cumulati. Dati in miliardi di euro. (Fonte: Bce)

Tramite la Figura 3 è possibile apprezzare la caratteristica chiave del PEPP: la completa flessibilità nella determinazione delle quote nazionali di titoli acquistabili. Anche nell’ambito dell’APP era possibile allontanarsi dalle percentuali di riferimento della capital key, ma solo per brevi periodi e per ragioni di carattere “tecnico”. Il PEPP invece è progettato per incrementare gli acquisti verso i paesi che hanno più necessità. In Figura 3 si nota con un discreto colpo d’occhio la prevalenza della quota assegnata all’Italia (+20%) nei mesi primaverili ben al di sopra del 16,9% ammissibile secondo il criterio della capital key. La quota francese invece risultava intorno al 12%, un valore molto al di sotto dello standard (20%).In autunno la situazione si è ribaltata: la quota francese è salita rapidamente al 20% mentre il peso degli acquisti di assets italiani si è riallineato poco sopra il 16%.

Le quote per Germania e Spagna invece sono rimaste stabili e sostanzialmente allineate alle rispettive capital keys.

PEPP Quote % di acquisto decomposte per nazionalità. (Fonte: Banca Centrale Europea)

Per quanto riguarda la tipologia di assets acquistabili, con il PEPP la BCE ha preferito decisamente i titoli governativi. Infatti (cfr. Figura 4) il peso dei titoli pubblici nel portafoglio complessivo è significativamente più alto (93,1%) rispetto all’APP tradizionale dove la quota è sempre rimasta stabile intorno all’80%. Praticamente ignorati dal PEPP gli Assets Backed Securities (ABS) ed i Covered Bonds che rappresentano invece una quota importante del programma APP. Appare paragonabile l’incidenza del settore corporate, anche se attraverso il PEPP la BCE è in grado di acquistare anche carta commerciale di imprese non finanziarie (per il 50% circa della quota), una facoltà non prevista nel programma corporate standard (CSPP) limitato alle obbligazioni societarie.