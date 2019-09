Tassi e secondo round del Qe. Per le Borse si avvicina l’ora della Bce

In Germania, bacino di esportazione di molte aziende italiane, la produzione industriale continua ad arretrare (-4,2% ) e scendono gli ordini alle fabbriche (-2,7%); il settore servizi tiene di più (l’indice Ihs-Markit Pmi ha segnalato un miglioramento a 54,8 punti, sopra la soglia di espansione dei 50 punti). In questi giorni sono in arrivo alcune statistiche tedesche che aiuteranno a valutare la gravità della contrazione, tra cui la bilancia commerciale di luglio per pesare l’impatto della guerra commerciale sul settore auto (lunedì 9 settembre) e l’inflazione di agosto (giovedì 12 settembre, in calo dello 0,1% a luglio). Per l’Italia, invece, il dato più rilevante è la produzione industriale di luglio, diffusa martedì 10 settembre (-0,2% a giugno).

Anche dal Regno Unito, dove la Brexit si avvicina senza garanzie di un accordo con l’Unione europea, saranno rilasciati per luglio la produzione industriale (-0,1% a giugno) e la bilancia commerciale (-7 miliardi di sterline a giugno).

L’equilibrio Usa

Il ribasso dei rendimenti è però globale e ha interessato anche le obbligazioni americane, tornate nel radar degli investitori con un ennesimo acuirsi della guerra dei dazi, che lascia traccia nel settore manifatturiero in contrazione per la prima volta dal 2016. I Treasury, i titoli di Stato di Washington, mostrano un rendimento a dieci anni che si è ridotto dal 2% di fine luglio all’1,5% attuale. Gli operatori finanziari si attendono un taglio dei tassi di interesse anche da parte della Federal Reserve la banca centrale statunitense, con un -0,25% dato per scontato nel comitato del 18 settembre e più di una probabilità su due di un’altra sforbiciata a ottobre.

Però l’economia a stelle e strisce è ancora forte nel settore servizi, che si delinea in salute; i nuovi posti di lavoro scemano, ma l’occupazione è piena e i salari aumentano al ritmo del 3,2%, a favore dei consumi. La tendenza dell’inflazione americana in agosto sarà misurata mercoledì 11 settembre dai prezzi alla produzione (-0,1% a luglio), che non scontano ancora l’effetto delle nuove tariffe cinesi introdotte il primo settembre; il giorno seguente, giovedì 12, dai prezzi al consumo (+0,3% a luglio l’inflazione di base, depurata dai beni più volatili ); infine, venerdì 13, dai prezzi alle importazioni (+0,2% a luglio). L’agenda dei mercati si chiude Oltreoceano con le scorte delle imprese a luglio, con le vendite al dettaglio di agosto e la fiducia delle famiglie, tutti indicatori della potenza del più importante motore economico globale.