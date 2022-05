Tassi e superdollaro: i Paesi emergenti sono la vera mina vagante?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La voglia di rivincita dei mercati azionari avvertita su finire della scorsa settimana con il maxi-rimbalzo delle Borse si infrange sulla dura realtà di una crescita globale che minaccia seriamente di tirare il freno. A riportare con i piedi per terra i listini europei (-0,06% per il FTSE MIB di Piazza Affari lunedì) e rallentare Wall Street non è stata tanto l’attesa revisione al ribasso delle previsioni di crescita ad opera della commissione Ue, quanto gli allarmanti dati pubblicati in Cina , dove...