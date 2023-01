Tassi di interesse al 4%: le ragioni della Bce e le incognite sul debito pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il rialzo dei tassi di interesse chiave di 50 punti base annunciato il 15 dicembre scorso, la Banca Centrale Europea (Bce) ha portato il tasso di deposito al 2%, riducendo il ritmo degli incrementi rispetto ai 75 punti degli interventi precedenti. Si trattava di una mossa attesa, in accordo con la decisione presa dalla Federal Reserve americana (FED) pochi giorni prima. Tuttavia un rialzo più contenuto non ha implicato una svolta verso una politica monetaria gradualmente meno restrittiva, come è emerso invece dal meeting della FED. Anzi, a detta di molti analisti, l'attitude della BCE è stata tra le più aggressive di sempre. Il Presidente Lagarde non ha esitato a comunicare al mercato l'intenzione di proseguire il percorso di rialzo dei tassi ad un ritmo “costante” per almeno altri 4-6 mesi. A conti fatti, questo implica che il tasso di deposito potrebbe arrivare a giugno 2023 al 4%.

Il mercato è stato preso in assoluto contropiede. Solo fino a pochi giorni prima, gli operatori stimavano un “tasso terminale” (il livello più alto raggiungibile nell'attuale ciclo di rialzi) al 3% per settembre 2023, e si trattava comunque di una revisione aggressiva rispetto alle previsioni di fine ottobre 2022, incentrate all'interno di una forchetta tra il 2,25, 2,5%. In una giornata frenetica di negoziazioni, c'è stato un enorme repricing degli strumenti finanziari utilizzati per stimare l'evoluzione del tasso di deposito, ed il 16 dicembre la previsione di mercato per il tasso terminale era salita al 3,4%, un movimento molto significativo.Eppure, il mercato sta ancora sottovalutando la spinta rialzista sui tassi di interesse. Per capire le ragioni, è necessario fare riferimento al nuovo aggiornamento delle previsioni sul tasso di inflazione rilasciato dalla BCE il giorno stesso della decisione.

Perché i tassi saliranno più di quanto si attende il mercato

Le nuove stime BCE sono tutte riviste al rialzo, per ogni componente: dall'energia, ai beni alimentari, ai beni industriali ed ai servizi. Il problema si pone soprattutto nel medio termine: a fine 2023 la BCE si attende un tasso di inflazione core (cioè al netto degli incrementi dei prezzi dell'energia e del cibo) al 4,2%, +0,8% rispetto alle previsioni di settembre 2022 ed oltre il 2% sopra il livello obiettivo (linea verde in Figura 1).

I dati storici relativi ad episodi di inflazione registrati in passato nelle economie sviluppate mostrano come, se l'inflazione supera il 5-6% per periodi superiori a 1 anno, la convergenza verso il 2% si osserva solo in concomitanza a livelli dei tassi di interesse di 50/100 punti base superiori al tasso di inflazione core. Secondo questa regola empirica dunque, appare plausibile che la BCE voglia portare i tassi di interesse al 4% (o oltre) entro 6-9 mesi, in linea con le dichiarazioni di intenti più recenti. Ciò implicherebbe che le attuali aspettative di mercato (la linea rossa) sottostimano di molto il livello del tasso terminale a fine 2023, che grosso modo dovrebbe essere tra il 4 ed il 4,5%.

Ci sono infiniti caveat impliciti in questa previsione di massima per l'andamento del tasso di deposito BCE. Innanzitutto, l'osservazione di una semplice regolarità empirica non implica nessun nesso di causalità automatico tra l'aumento dei tassi di interesse e la discesa dell'inflazione: anzi si potrebbe obiettare che i fattori che guidano l'inflazione sono in ogni situazione differenti e quindi il pattern osservato mediamente potrebbe non essere di nessun valore aggiunto nel contesto attuale.