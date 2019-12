Tassi di interesse duali per stimolare l'economia, ecco perché si può fare

La trasformazione in sistema duale

Questo schema può essere trasformato agilmente in un sistema duale che amplifichi le capacità espansive dei prestiti T-LTRO, come proposto in forme simili da diversi economisti europei, tra cui il britannico Eric Lonergan. Si consideri in questa prospettiva un ipotetico pacchetto di prestiti T-LTRO IV (cfr. Figura 2) che - a parità di durata con il precedente - sia offerto ad un tasso negativo del -1%; allo stesso tempo però la Bce non riduce il tasso di deposito della stessa misura ma lo lascia invariato, o addirittura lo aumenta, portandolo ad esempio al -0,2%.

In questa maniera le banche potrebbero ricevere prestiti al -1% con la condizionalità di trasferire gran parte di questo beneficio alla clientela, ed allo stesso tempo pagherebbero sulle somme depositate in BCE un tasso più basso rispetto a quello attuale. Si conserverebbero quindi i benefici di uno stimolo espansivo alla crescita del credito e si ridurrebbero allo stesso tempo i principali effetti negativi della policy in vigore in termini di profittabilità delle banche.

LO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DI UN IPOTETICO PRESTITO T-LTRO IV NELL'IPOTESI INNOVATIVA “DUALE” DI UN TASSO DI INTERESSE PER I PRESTITI ALLE BANCHE INFERIORE AL TASSO SUI DEPOSITI IN BCE, CHE SAREBBE INVECE RIALZATO

Il vantaggio di questo approccio è la sua semplicità all'interno del quadro normativo standard della Bce, nonché la sua indubbia efficacia. L'incentivo alla crescita del credito all'economia reale è ancora più evidente se consideriamo che i nuovi prestiti non verranno utilizzati da imprese e famiglie in un'unica soluzione, ma prevedibilmente verranno depositati in attesa di un utilizzo graduale. Di conseguenza, la crescita del credito provocherà un corrispondente aumento dei depositi bancari e dei conti di riserva in Bce, su cui le banche pagheranno un tasso di interesse meno penalizzante dell'attuale -0,5%.



Le analogie con il sistema del tiering delle riserve

Questo sistema duale indubbiamente implica un trasferimento di risorse finanziarie dalla Bce al sistema economico, una fetta del quale viene “trattenuta” dal sistema bancario attraverso operazioni di arbitraggio. Tuttavia la proposta non è molto diversa dal sistema attualmente operativo di tiering delle riserve in eccesso sui conti correnti presso la Bce. In questo caso la banca centrale sta esentando parte delle riserve dal pagamento del tasso dello -0,5% e dunque de facto sta utilizzando due tassi di interesse per sostenere la profittabilità del sistema bancario, con un'iniezione di liquidità finanziata dalla riduzione degli utili appostati in bilancio.

La natura del supporto è in entrambi i casi “quasi” fiscale, perché l'erosione del margine di utile della BCE si riflette in minori profitti restituiti ai governi dell'area Euro nell'esercizio successivo.

La differenza sta nelle finalità: il tiering è stato concepito esclusivamente come una misura di supporto al sistema bancario per mitigare gli effetti dei tassi negativi. Dai dati preliminari rilasciati a novembre 2019, il varo

delle nuove norme ha innescato una grande operazione di arbitraggio tra i conti di banca centrale ed una riallocazione geografica delle riserve bancarie dell'Eurosistema.